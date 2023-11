La precandidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, acusó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de tener a ese estado en una absoluta ingobernabilidad por la irresponsabilidad e inmadurez con que ha actuado, al no propiciar el diálogo y el acuerdo con los partidos en el Congreso estatal.

Entrevistada durante su visita a Nuevo León, la aspirante presidencial sostuvo que para gobernar hay que saber conciliar porque nunca se tendrá la mayoría absoluta.

Aseguró que está claro que el Congreso estatal es el único facultado para nombrar a un gobernador interino, pero al igual que “su jefe de campaña Andrés Manuel López Obrador”, el mandatario estatal está acostumbrado a no respetar la Constitución.

Lee también “Campaña negra” del PRI y PAN en contra de Samuel García es por no unirse a candidatura de Xóchitl Gálvez: AMLO

AMLO y Samuel les encanta violar la ley: Gálvez

“Hoy el presidente es el jefe de campaña de Samuel y de Sheinbaum, la verdad a ambos les encanta violar la ley, ambos no respetan la Constitución, por eso se entienden los dos”, afirmó.

Dijo que es grave que el gobernador no respete la Constitución. “La Constitución es muy clara: quien elige al gobernador sustituto, interino, es el Congreso. Y ahí no tiene mayoría. Si bien es cierto a él lo eligieron los habitantes de Nuevo León para ser gobernador, hay diputados del PRI, hay diputados del PAN que fueron elegidos por los ciudadanos también para tomar esas decisiones. Entonces a mí me parece que el gobernador pretende gobernar un país y ni siquiera puede gobernar su estado”, señaló.

Xóchitl Gálvez insistió en que lo que pretende Samuel García al competir en las elecciones presidenciales es atacar al frente opositor para beneficiar a Morena.

Lee también "Obedezca la ley", dice Xóchitl Gálvez a Samuel García tras irrupción en Congreso de NL

Prueba de ello, dijo, es que solicitó licencia para ausentarse del cargo sólo seis meses, porque sabe que va a perder y quiere regresar a la gubernatura.

“Obviamente quiere mantener el cargo para regresar, quiere ir a hacer el daño que va a tratar de hacer, que es atacarme, porque a eso va, va a atacarme sabiendo que va a perder, y que le garanticen tener acceso a los recursos públicos. Es lo que él quiere, seguir teniendo la caja chica en Nuevo León, tener un gobernador a modo para seguir usando dinero público para promocionarse”, remarcó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/rmlgv