Cuestionan contratación de médicos cubanos

Médicos especialistas cuestionaron la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de contratar a 500 doctores cubanos para abatir el “rezago” que hay en nuestro país y, de manera paralela, criticaron el anuncio presidencial de adquirir la vacuna cubana Abdala contra el Covid-19 para aplicarla a niños de dos a 11 años.

En entrevistas por separado, los especialistas Xavier Tello, Alejandro Macías y Héctor Rosette dijeron que México no tiene por qué contratar a médicos cubanos debido a que se tienen suficientes y están desempleados, e incluso muchos de ellos arriesgaron su vida para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Rosette consideró una burla el buscar contratar a médicos extranjeros cuando en el país existen muchos especialistas desempleados: “México no tiene déficit de médicos, al contrario, hay muchos desempleados; se requieren más empleos formales y bien pagados para ellos.

“Es una pena que en el discurso seamos alabados y en los hechos seamos olvidados. Contratar médicos del extranjero es una burla para el gremio médico mexicano”, subrayó.

Xavier Tello mencionó que el gobierno mexicano tiene un encanto por su homólogo cubano, por ello, el acercamiento en materia de salud por parte de la administración federal.

“El pretexto para darle dinero al gobierno cubano es contratar a 500 médicos que no hacen falta. México tiene suficientes médicos, lo que necesitan ellos es ser contratados en condiciones adecuadas, nos están diciendo que prefieren contratar a médicos cubanos porque les van a salir baratos”, resaltó.

Alejandro Macías coincidió en que no hacen falta médicos extranjeros en México y que en su lugar se debería contratar a especialistas mexicanos.

“En México, la verdad no faltan médicos; en el país sobran médicos desempleados, hay muchos, se podrían someter a una capacitación para los trabajos que se tengan que hacer y darles un trabajo con una remuneración digna. La verdad es que no necesitamos más, insisto, hay muchos médicos que no tienen trabajo”, resaltó.

Vacuna cubana

Sobre el anuncio de que México adquirirá la vacuna cubana Abdalá contra el Covid-19 para aplicársela a niños de dos a 11 años, los especialistas cuestionan que este biológico no cuente con la certificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, por ende, dudan de su eficacia, pues en ninguna parte del mundo ha sido avalada para aplicarse a menores de edad.

Xavier Tello, médico cirujano y consultor en comunicación en salud, consideró que aunque la vacuna cubana Abdala no es peligrosa y puede tener índices de seguridad aceptables, hacen falta los datos de eficacia, pues reiteró que todas las dosis tienen distintas fases de investigación que son publicadas y avaladas por especialistas.

“La única vacuna que ha probado eficacia y seguridad ha sido la vacuna de Pfizer, por eso le han dado autorización de uso de emergencia por parte de la FDA y de la Comisión de drogas y medicamentos de Europa, porque es la que a niveles científicos ha logrado publicar estos resultados”, explicó.

Detalló que la vacuna Abdala —que fue realizada en Cuba, en un centro de investigaciones que ellos tienen y la han venido suministrando desde hace meses en la población en general y en niños— “puede tener un índice de seguridad aceptable, no creo que la vacuna sea peligrosa; sin embargo, lo que no tenemos son los datos de eficacia”.

Mencionó que con la poca información que brinde el gobierno cubano sobre su vacuna, la Cofepris probablemente la avalará sin tener evidencia científica.

Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza en el país, consideró que hay que tener recelo de la vacuna cubana, ya que no cuenta con estudios suficientes: “Sabemos que se ha aplicado en campo, pero no contamos con los estudios suficientes de su eficacia ni con la autorización de la OMS”.

Presencia de Abdala

El gobierno cubano autorizó su uso de emergencia, pese a no contar con el aval de la OMS.

Desde octubre de 2021, Abdala cuenta con autorización de uso de emergencia para niños mayores de dos años.

En septiembre de 2021, Cuba anunció que exportaría Abdala a Vietnam.

El mismo mes, dosis de Abdala fueron enviadas a Venezuela, donde niños fueron inmunizados con la vacuna.

En octubre de ese mismo año, Nicaragua comenzó a vacunar con Abdala y con el biológico Soberana.

En diciembre del mismo año, San Vicente y las Granadinas se convirtió en el primer Estado del Caribe en poner en uso la Abdala.