Guadalajara.— Con tono moderado y apelando al diálogo, el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas señaló las problemáticas en los sectores de educación, salud y seguridad del gobierno, durante la presentación de su libro Por una democracia progresista, en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

“La democracia no es nada más la cuestión electoral, el valor fundamental de la democracia es la igualdad, por lo tanto, además del respeto al voto, la democracia tiene muchos otros componentes de carácter social: oportunidades iguales para tener educación de calidad, acceso a la salud, trabajo digno y debidamente remunerado. Todavía nos falta caminar para que haya igualdad en el país. De eso va la primera parte del libro”, dijo el también exfundador del PRD al inicio de su participación.

Sobre la falta de seguridad en el país, señaló que desde hace más de dos décadas “se vienen tomando las mismas medidas para combatir la delincuencia y tenemos los mismos malos resultados”. Por esta razón, propone en su libro consultar a especialistas para que asesoren cómo mejorar la situación.

“Seguramente hace falta mayor y mejor investigación, lo que ahora llaman inteligencia, seguramente nos hace falta pensar que ésta no es una función de las Fuerzas Armadas, sino que es de una verdadera cabeza civil. Si lo que está funcionando no camina, pues se me ocurre que tenemos que pensar en organizar un cuerpo debidamente entrenado, capacitado, dotado de medios de comunicación, de armamentos, etcétera, que tenga la verdadera capacidad de enfrentar a una delincuencia cada vez mejor armada”, declaró.

Subrayó que así como la seguridad es fundamental para proteger la democracia, el acceso igualitario a una educación de calidad también es un pilar importante.

“Sin una educación de calidad en todos los grados, difícilmente podrá el país salir adelante. Tenemos razonablemente cubierta la primaria, pero no cubierta en cuanto a calidad. Tenemos muchos desequilibrios, muchas diferencias. En los otros ciclos tenemos huecos porque no en todos lados se cursan”, dijo.

Cárdenas Solórzano señaló que hay que atender en la práctica la última reforma que se hizo en el artículo tercero constitucional. “El Estado tendría que proponer un plan para que no haya rechazados en las universidades públicas, para que tengamos universidades de excelencia en cualquier parte del país”.