Cuatro delitos contra mujeres rompen récord

Cuatro delitos contra las mujeres rompieron por segundo año consecutivo su récord e impusieron nueva marca de incidencia en números absolutos en 2022, que ya es el más inseguro para ellas.

Las víctimas mujeres de extorsión, corrupción de menores y las carpetas de investigación por violación y violencia de género alcanzaron en 11 meses de 2022 la cifra más alta desde que en 2015 se comenzaron a registrar estos delitos del fuero común en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Salvo el feminicidio y secuestro contra mujeres, los asesinatos de mujeres y las víctimas mujeres de lesiones dolosas también se perfilan para imponer máximos históricos de denuncias ante las fiscalías o procuradurías estatales en este año, pues aún falta por contabilizar la incidencia delictiva de diciembre, que se conocerá hasta el reporte del 20 de enero.

Lee tambíen: Vinculan a proceso a “Tony Montana”, hermano de “El Mencho”; lo dejan en el Altiplano

“Conforme a las estadísticas oficiales, y si lo vemos de forma anual, la violencia contra las mujeres sigue y cada vez es más cruel, más agresiva”, consideró la especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UMAM) en temas de violencia contra la mujer, Blanca Ivonne Olvera Lezama.

Según el penúltimo reporte mensual de Violencia contra las mujeres, 3 mil 470 mujeres fueron víctimas de extorsión de enero a noviembre, lo que representa un incremento de 3.3% con respecto a las 3 mil 359 de todo 2021, que tenía el récord en este delito de alto impacto.

Los estados con más víctimas mujeres de extorsión son: Zacatecas, Baja California Sur, Estado de México, Colima y Nuevo León.

“Yo no veo que se hayan impuesto medidas de prevención y protocolos para la atención de los delitos contra las mujeres”, lamentó Olvera Lezama.

Lee también: Paga la Guardia Nacional seguros más caros por falta de pericia

En tanto, las víctimas mujeres de corrupción de menores pasaron de mil 548 en 2021 a mil 779 este año, esto es 15% más. Quintana Roo, Guanajuato, Baja California, Baja California Sur y Campeche encabezan la incidencia de este delito por cada 100 mil habitantes.

Cabe destacar que las víctimas mujeres de trata de personas suman 589 de enero a noviembre de este año, la cifra más alta en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La también profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, Blanca Ivonne Olvera Lezama, afirmó que las estadísticas del secretariado ejecutivo representan sólo lo que se denuncia ante el Ministerio Público, por lo que señaló que existe una importante cifra negra en los delitos que se cometen en el país, porque las víctimas no denuncian por temor o por la poca confianza que tienen en las autoridades de procuración de justicia.

“Hay una cifra negra porque las víctimas no viven para contarlo, no viven para denunciarlo. Dentro de la trata de personas, por ejemplo, está el turismo sexual infantil, en donde se han detectado hasta 20 mil víctimas al año en México que no se han investigado en las fiscalías”.

En lo que respecta al delito de violación, se iniciaron de enero a noviembre 21 mil 615 carpetas de investigación, lo que supera las 21 mil 189 del año pasado, es decir, 11% más.

“Este año es el más inseguro desde que se tiene registro y es el que acumulará el récord histórico de más de 2 millones de delitos denunciados, solamente los que se denunciaron ante las fiscalías. Nunca se habían denunciado tantos delitos como ahora”, advirtió el especialista en seguridad Ricardo Márquez Blas.

De acuerdo con el reporte Violencia contra las mujeres, los estados del país con más registros por violación por cada 100 mil habitantes son: Quintana Roo, Chihuahua, Baja California Sur, Hidalgo y Campeche, de los cuales cuatro son gobernados por el partido Morena.

“Con estos datos varios delitos van a quedar con récords históricos. Son dos años consecutivos imponiendo récords y las autoridades tanto federales como locales no han hecho lo suficiente para frenar la violencia contra las mujeres”, indicó Márquez Blas.

Por violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar las fiscalías o procuradurías abrieron 5 mil 36 carpetas de investigación de enero a noviembre, contra las 4 mil 186 de 2022.

El director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, enfatizó que 2022 concluye de manera dramática, pues durante este periodo aumentaron la extorsión, la desaparición de personas, las lesiones dolosas y las privaciones ilegales de la libertad.

“Este año cierra como uno de los años más violentos de la historia. A la fecha, este es el sexenio más violento, corrupto e impune que hayamos vivido”, comentó.

Datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) refieren que durante este año la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a través de las Instancias de Mujeres, ha prestado servicio a más de un millón 250 mil mujeres, un promedio de 896 mujeres por día en todo el país.