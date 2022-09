¿Cuarto Informe de AMLO?... una repetición de mañaneras y manipulación de cifras, opinan expertos

Analistas, politólogos y economistas coincidieron en que el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue una repetición de las conferencias mañaneras, sin prácticamente nada relevante que informar al país y con la manipulación de cifras en temas como la creciente violencia e inseguridad, así como el aumento de la pobreza.

José Antonio Crespo, analista político, expuso que “no hay nada relevante en este mensaje ya que se trata de las mismas ideas e información que se repite diariamente en las conferencias mañaneras, con datos que aseguran que las cosas van bien y que vamos mejorando y destacamos frente a otros países. No vi nada nuevo”.

En entrevista con El Universal expuso que el Presidente repitió que se disminuyó la concentración del ingreso de los más ricos de 18 a 16 veces que los sectores más pobres, “pero no mencionó nunca que hay más pobres en el país a raíz de la crisis económica que estamos viviendo”.

Cuestionado sobre los dicho por el primer mandatario en el sentido de que transferir la Guardia Nacional al Ejército, no es “con el propósito de militarizar o ir al autoritarismo”, recordó que el propio López Obrador y su grupo político condenaban en el pasado la militarización en el país, pero ahora buscan cambiar los conceptos para seguir con este proceso.

“Ahora ya no les convino el concepto militarización y dicen que eso no es militarización, pero el concepto está tomado de sus propios discursos y sus esos comentarios en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, pero incluso a pesar de la negativa de López Obrador, el tema se está llevando aún más lejos”, agregó.

En el tema de la pensión para adultos mayores que llega a 10.5 millones de mexicanos y que el Presidente califica como “realidad virtuosa”, dijo que es un programa positivo, pero no es un logro solo del Gobierno de la 4T, porque es una reforma constitucional que fue avalada por la oposición y se tiene que cuidar que no sea usado con fines electorales y que exista una buena ejecución para su aplicación.

Federico Novelo, académico y economista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) consideró que el Cuarto Informe de López Obrador “fue un mensaje a modo que no nos coloca frente a la realidad del país”.

Indicó que los programas de Bienestar, el reparto de utilidades y las elevaciones del salario mínimo son un mínimo avance porque este gobierno ha tenido una reticencia inexplicable para usar el verdadero instrumento distributivo que es el incremento del Impuesto Sobre la Renta.

“Simplemente no tenemos a la vista ninguna transformación plausible. Los elementos emblemáticos del neoliberalismo siguen en pie, la apertura indiscriminada de la economía mexicana, la banca central autónoma y los topes salariales siguen presidiendo el funcionamiento de la economía política mexicana”.

Bernardino Esparza Martínez, politólogo y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, comentó que “no fue un mensaje realista, creo que el tema de la economía, por ejemplo, de los avances, de lo que viene a ser por supuesto el ahorro que se está dando en el tema de la austeridad, creo que todavía no sabemos si realmente ya se ha ahorrado este dinero y cómo se está gastando. Entonces no lo sabemos en realidad, creo que no ha sido un mensaje apegado a la realidad”.

Consideró que la mayoría de la información ya se ha anunciado en las mañanas y ahora al final pareciera ser que muchas veces ya no hay tema para seguir anunciando otras porque ya se ha mencionado tanto en las conferencias del presidente que las expectativas de sus informes se caen.

Dijo que un tema que le parece relevante, pero irreal de cumplir, es el anuncio del Presidente de que se construirán 55 nuevas universidades para preparar a médicos en el país, sobre todo porque faltan dos años para que concluya su gobierno y además no explica de dónde saldrán los recursos, de qué infraestructura se está hablando y cuál es el plazo para tenerlas listas. “Me parece que son promesas y cuentas alegres”.

Subrayó que mientras no se modifique el formato del Informe Presidencial, no para regresar al esquema del Día del Presidente de la época del PRI, sino una auténtica rendición de cuentas, diálogo y debate con los legisladores de oposición como ocurre en todos los gobiernos democráticos, este tipo de informes o mensajes, solo servirán para reeditar las mañaneras y manipular la realidad del país.



