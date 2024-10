En una nueva edición de Con los de Casa, David Aponte, Director General Editorial de EL UNIVERSAL, junto con las columnistas Maite Azuela, Solange Márquez y Paola Rojas expusieron las expectativas que tienen las mujeres en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

El 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera Presidenta de México tras más de 200 años de historia como país independiente.

"Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de demostrar su feminismo", mencionó Paola Rojas para abrir la charla.

También destacó que Sheinbaum debe trazar su propio legado como primera Presidenta del país, gobernando a su manera, desprendiéndose del obradorismo.

Por su parte, Solange Márquez remarcó la importancia de la llegada de una mujer al cargo político más relevante del país, sin embargo, externó su preocupación por la ausencia de la oposición durante el inicio de este nuevo sexenio.

"Su primer discurso no me pareció feminista, estos primeros días me parece oportunista", criticó Solange respecto a las palabras emitidas por Sheinbaum en su toma de protesta.

Además, las participantes y David Aponte coincidieron en juzgar lo que consideraron dos graves errores de Claudia: continuar llamando Presidente a Andrés Manuel López Obrador después de su investidura y besar la mano de Manuel Velasco.

Respecto al tema de seguridad y la militarización del país, Maite Azuela afirmó "si es feminista, no es militarista."

"Espero que Sheinbaum se quite de encima a su antecesor. Espero a una mujer presidenta que tenga como objetivo dar voz a las mujeres como las madres buscadoras", explicó Márquez sus expectativas.

"Cuando abra las puertas a madres buscadoras, podremos empezar a hablar de un cambio".

"En materia de reforma al poder judicial, espero que aproveche la oportunidad que abrió la Suprema Corte de Justicia de la Nación al decidir revisar la reforma a fondo", finalizó Maite.

