El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cualquiera que quede de los cuatro aspirantes que buscan la candidatura presidencial de Morena -el canciller Marcelo Ebrard; Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob) y el senador Ricardo Monreal – actuarán de manera responsable y garantizará la “continuidad con cambio”.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que los cuatro aspirantes son “de primera” y que son gente preparada para ocupar la Presidencia de la República por lo que, se puede retirar tranquilamente a su quinta en Palenque, Chiapas.

“Los cuatro que han decidido participar, de primera. Estoy muy contento por eso, porque voy a entregar la estafeta a quien va a actuar, estoy seguro, de manera responsable y va a garantizar la continuidad con cambio. Sería muy preocupante que no tuviésemos cuadros, que no hubiese gente preparada para ocupar el cargo de presidente de la República, hombre o mujer, pero sí tenemos; entonces, me puedo ir a Palenque tranquilo, con mi consciencia tranquila, y ya se echó a andar este movimiento”.

