Cruising, lugares de encuentros, trabajo sexual y estigmatización ante la viruela del mono

Cuerpos de hombres desnudos, en toalla o ropa interior pasean bajo la luz roja tenue del cuarto oscuro, donde las pieles se rozan y las caricias son el inicio del sexo casual de fin de semana.

En la oscuridad no se distinguen las miradas, pero sí hay gemidos, besos y olores. El desodorante en aerosol se mezcla con perfume, poppers, lubricantes y sudor. De pronto el cloro se impregna en la nariz y los ojos, y un ventilador es insuficiente para dispersar el calor.

Por la pandemia de Covid-19, Mariano dejó de asistir varios meses al lugar de encuentros “clandestino”, ya muy popular entre la población LGBT+ de la Ciudad de México.

“Primero por la pandemia. Era el miedo que me diera”, cuenta.

El joven de veintitantos años apenas regresó en días pasados al “desmadre”, porque lo “paniqueó” el brote de la viruela del mono: “Y luego se vino esto, pues más miedo me dio”.

Lee también: Noella McMahe, niña de 10 años se convierte en la modelo trans mas joven en New York Fashion Week

A la entrada del “lugar secreto”, donde se paga un cover y se recibe condón y lubricante, un cartel indica las medidas para prevenir casos de coronavirus: Uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial, sanitización y sana distancia.

“Es una mamada, cómo te piden sana distancia y usar cubrebocas si aquí vienes a lo que vienes”, dice Mariano con una sonrisa.

Otro letrero puesto por los dueños del lugar informa con dibujos de los síntomas de la viruela símica, su fase de invasión y la eruptiva: “Fiebre, fuerte dolor de cabeza, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de espalda; erupción en cara, erupción en manos, erupción en pies”.

También muestra algunas recomendaciones como lavarse las manos constantemente con agua y jabón, usar gel antibacterial, estornudar de etiqueta, usar mascarilla si se está cerca de un enfermo y limpiar y desinfectar espacios.

“Evita el contacto con lesiones en la piel. En caso de presentar síntomas, acude al médico y evita el contacto con otras personas”, refiere la información.

“Así como cojo, también me cuido. Si veo que tengo granitos, pues dejo de venir y voy al médico. Es que ya es responsabilidad de cada quien”, dice Mariano. En caso de presentar la viruela del mono no sabe si tiene que avisar al lugar de encuentro.

“Mejor que ya nos vacunen, ¿no?”, agrega .

Aunque no se trata de una enfermedad de transmisión sexual, los hombres que tienen sexo con hombres son una de las poblaciones más afectadas y otros lugares de encuentro han comenzado también a alertar por la viruela símica.

El empleado de un lugar de encuentro comenta que no pueden tener una lista con nombre, celular ni otros datos de los asistentes “por protección a la privacidad”.

Unas cabinas en Zona Rosa amplían la información sobre las partes del cuerpo más afectadas por lesiones: cara, 20%; palmas de las manos y plantas de los pies, 10%; tronco, brazos y piernas, 60%; y anogentital, 70-80%.

Lee también: Aplazan discusión de reformas de igualdad

Para el empleado de una sex shop, donde también hay cabinas, la asistencia bajó “poquito” los últimos dos meses.

En días pasados, el socio de un club de encuentros de la zona centro de la Ciudad de México alertó a otros asistentes de una persona que “padecía síntomas de viruela del mono”.

“A los socios que asistimos es importante que hagamos observaciones ante cualquier síntomas y siendo así asistir al médico lo más pronto posible”, pidió para prevenir casos.

Por su lado, el club se comprometió a alertar a los socios que pudieron haber tenido contacto con la persona que presentó los síntomas.

“Recuerden que tenemos una emergencia sanitaria, por Viruela de Mono”, escribió un usuario en redes sociales, mientras que otros hacen llamados a guardarse y “dejar la putería”.

Por su lado, José contó tajantemente que dejó de hacer cruising, “por un rato”, en el Metro y en La Ciudadela.

Consultados por este medio, dos hombres que ejercen el trabajo sexual en calles de la Ciudad de México coincidieron que han bajado los clientes, pero “no tanto como cuando empezó la pandemia”.

Refirieron que “sí hay un miedo”, pero ellos dan la confianza de no tener ningún síntoma de la viruela símica: “Vienen, pero primero preguntan si estamos ‘limpios’. Si quieres me encuero aquí y te enseño”.

Conscientes de ser más vulnerables porque son hombres que tienen sexo con otros hombres, desconocen en qué lugares se pueden atender en caso de contraer viruela símica.

*Percepciones de la viruela de hombres que tienen relaciones con hombres con múltiples parejas sexuales*

En un comunicado el pasado 26 de agosto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que desde que surgió el actual brote global de viruela del simio en Europa, la mayoría de los casos se han encontrado en hombres que tienen sexo con hombres “y, en particular, en aquellos que tienen parejas múltiples y, a menudo, anónimas, que se encuentran en lugares como saunas, bares de cruising y clubes de sexo, o a través de aplicaciones de citas y fiestas de sexo”.

Ante la continuidad del brote en ese continente, la OMS llamó a proporcionar “información objetiva” sobre los lugares en los que se está propagando la viruela símica, “sin juzgar”, porque es fundamental para ayudar a las personas a tomar medidas para reducir el riesgo de exposición.

“Si bien es importante evitar cualquier estigma y discriminación de las comunidades afectadas, los grupos más afectados, actualmente hombres que tinene sexo con hombres, deben participar en las soluciones para detener su propagación y no ser excluidos”, refirió la OMS.

“La responsabilidad de detener este brote es necesariamente una responsabilidad conjunta, compartida entre las instituciones y autoridades de salud, los gobiernos, las comunidades afectadas y los propios individuos”, declaró Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS para Europa.

*Comportamientos cambiantes ante el aumento de casos*

“Al principio, no estaba demasiado preocupado, porque pensé que tenías que haber viajado a uno de los países donde está la enfermedad. Pero luego, cuando escuché más, me di cuenta de que este no era el caso: se estaba propagando entre personas sin antecedentes de viajes a África. Eso realmente me hizo sentarme y tomar nota, particularmente porque en Europa los casos se encontraban principalmente entre hombres homosexuales y se propagaba a través de las relaciones sexuales”, contó John, de 52 años, de Londres.

Según la OMS, ante el aumento de casos, hombres reconsideraron “seriamente su comportamiento sexual, al menos mientras la viruela del simio estaba en circulación generalizada”.

“Solía ​​ir a un bar o sauna casi todos los fines de semana y charlaba con personas en Grindr [una aplicación de citas] varias veces al día. Con el brote de viruela del mono, no he tenido relaciones sexuales durante un mes y he dejado de iniciar sesión en la aplicación”, comentó Alessandro, de 34 años de edad, de Milán.

“En este momento, creo que todos los hombres que tienen sexo con hombres que tienen múltiples parejas deben ser más responsables para ayudar a reducir significativamente el número de casos. Todos deberían repensar sus hábitos sexuales y hacer lo que puedan para protegerse a sí mismos y a los demás”, agregó el italiano.

Aunque Alesandro es de Italia, se vacunó contra la viruela del simio mientras estaba de vacaciones en Francia: “Soy gay y seropositivo y conozco personalmente a 10 personas que han tenido la viruela del simio, algunas de ellas con dolores muy fuertes en el ano y la uretra. Eso hizo que me preocupara mucho por la enfermedad. Logré ponerme la inyección de Imvanex [una vacuna aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos para su uso contra la viruela del simio] a principios de agosto. Para mí es muy importante porque quiero volver a tener relaciones sexuales y reducir cualquier síntoma de la enfermedad si me contagia. Sin embargo, todavía voy a esperar antes de tener nuevos encuentros sexuales, porque sé que mi cuerpo necesita acumular los anticuerpos para construir adecuadamente sus defensas”.

Ryan, de 49 años, vive en Birmingham, Reino Unido, y también decidió abstenerse de tener relaciones sexuales “mientras el virus es tan frecuente”: “Al principio, no pensé que el brote tendría mucho impacto en mí, pero a medida que aumenta el número de casos, se vuelve más aterrador y real, y me hizo reevaluar lo que hago. Solía ​​​​usar lugares de sexo con regularidad, pero en mi última visita noté una disminución en el número de asistentes. Por el momento, he decidido que lo mejor que puedo hacer es dejar de ir”.

“Dos de mis amigos han tenido viruela del simio, así que lo he visto de primera mano. Vivo en casa y odiaría que mis padres descubrieran que yo también lo tenía. Así que, por ahora, he dejado de ir a clubes sexuales y de tener sexo por completo”, contó Giacomo, de 31 años de Brescia, Italia.

Para Giacomo, “después de dos años de restricción social debido al Covid-19, todos queremos volver a la vida que teníamos antes, y tener la libertad de poder visitar lugares de sexo cuando queramos, es parte importante eso para mí”.

“La OMS/Europa no aboga por la abstinencia sexual permanente, pero recomienda que las personas de la comunidad de hombres que tienen sexo son hombres consideren seriamente limitar sus parejas e interacciones sexuales en este momento, como un medio para evitar contraer la viruela del simio y limitar su efecto en las personas y el público en general”, refirió la Organización Mundial de la Salud.

Aunque en países europeos ya se aplican vacunas, para la OMS, “la vacunación es un componente importante de la respuesta a la viruela del simio; sin embargo, no es una panacea”.

*Mensajes estigmatizantes de la OMS*

El llamado de la OMS fue considerado por algunos como “estigmatizante”, principalmente para los hombres que tienen sexo con otros hombres.

“Queremos dejar muy claro que esto no es correcto. En primer lugar, cualquier persona que tenga contacto físico directo de cualquier tipo con alguien que tenga viruela símica corre el riesgo de contraerla, independientemente de quiénes sean, qué hagan, con quién tengan relaciones sexuales o cualquier otro factor.

“En segundo lugar, es inaceptable estigmatizar a las personas a causa de una enfermedad. Es probable que la estigmatización empeore las cosas y nos impida poner fin a este brote lo más rápido posible. Necesitamos unirnos para apoyar a toda persona que haya sido infectada o que esté ayudando a cuidar a las personas enfermas.

“Sabemos cómo detener esta enfermedad y cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás. La estigmatización y la discriminación nunca son aceptables, y tampoco lo son en relación con este brote. Estamos todos juntos en esto”, respondió la Organización Mundial de la Salud.

Algunos de los encuestados por la OMS dijeron estar preocupados por “una reacción violenta” contra la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres y contra aquellos que contrajeron el virus, “particularmente estigmatizados”.

“Esto tiene ecos de la crisis del VIH/SIDA en las décadas de 1980 y 1990. Me temo que podría haber una estigmatización de los hombres que tienen sexo con hombres, aunque esta es una enfermedad que cualquiera puede contraer”, expresó John.

“¿Cómo le explicas a tu empleador, pareja o familia que tienes viruela del simio, especialmente si has tenido contacto cercano con alguno de ellos? Podría arruinar las relaciones y poner en peligro el sustento de las personas. Necesitamos sacar esto a la luz y convertirlo en una enfermedad que no esté sujeta a culpa ni juicio”, externó Ryan.



*Más vacunas, menos estigmas en México*

Al señalar inacción y falta de información por parte del gobierno de México, colectivos de la sociedad civil demandaron un plan integral ante la viruela del mono, que incluya vacunas para poblaciones vulnerables y prevención sin estigmatización.

Ante la exigencia de una respuesta rápida, también hicieron un llamado a “que no se repita la historia de lo que ocurrió hace ya casi 40 años con la epidemia del VIH” y no se cometan “los mismos errores que se cometieron con la pandemia del Covid-19”.

Refirieron que "si el Gobierno actúa rápido, no solo habrá menos personas enfermas, sino que habrá que gastar menos en la atención de salud”.

Las organizaciones civiles también lanzaron una encuesta comunitaria para registrar cuántos casos de viruela símica hay en el país.

De acuerdo con las organizaciones VIHve Libre, Yaaj México y Colectivo S3D, con el cuestionario buscan tener más información del impacto de la viruela del mono sobre las poblaciones más afectadas del país, como hombres que tienen sexo con hombres.

“Los datos ayudarán a conocer posibles áreas de subregistro que las autoridades sanitarias no están reportando, y entender los casos de viruela símica de forma más específica y focalizada”, describieron.

Entre las medidas para prevenir la viruela del mono, la Secretaría de Salud lanzó “recomendaciones” que fueron catalogadas por activistas y especialistas como “una burla” pues destacaron que lo mejor sería la vacuna.

La Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer, recomendó evitar el contacto físico “con personas infectadas”, mantener la sana distancia, lavar frecuentemente las manos con agua y jabón o con gel antibacterial y usar correctamente el cubrebocas.

Agregó: “Si tienes síntomas, evita el contacto con animales”, “usa condón en tus relaciones sexuales”, “no usar objetos de pacientes infectados” y “si te infectaste, resguárdate 21 días”.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, al 8 de septiembre, ya son 788 contagios de viruela símica en México.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afc/acmr