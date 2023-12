Por el bien de la democracia mexicana, las instituciones deben estar sólidas, tranquilas y laborando, dijo el coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira al referirse a la crisis que existe al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el que se pretende destituir a Reyes Rodríguez Mondragón como presidente de ese órgano.

“Yo hago votos porque se solucione. No creo que lo que ocurre en el Tribunal Electoral ponga en riesgo las elecciones del próximo año. Porque estamos los mexicanos para votar, pero no creo que sea sano, yo espero que todos se tranquilicen y resuelvan como ellos crean lo mejor”, dijo al ser abordado por los representantes de los medios de comunicación al término de la reunión del Grupo de Amistad México-Cuba.

El político coahuilense, dijo que no existen conversaciones entre las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara baja para abordar las tres iniciativas que enviará el Ejecutivo federal en materia electoral, para la Guardia Nacional (GN) y una más para reformar al Poder Judicial.

Rubén Moreira dice que no es correcto que AMLO genere controversia en medio de la crisis del TEPJF

“Con todo respeto al señor presidente de la República, no es correcto que anuncie una reforma electoral cuando no puede haber reforma electoral y que genere una controversia, inquietud en las Cámaras con algo que no puede ser votado ni siquiera”, expresó.

Sobre la Guardia Nacimiento externó que “el mayor problema que tiene este país es que no hay un proyecto de seguridad pública, y que en este país en algunos momentos, toda la oposición le ha concedido lo que el gobierno federal ha solicitado, pero los resultados que dio la Secretaría de Seguridad Pública de este país son pésimos, por no decir que los más malos en la historia. Ellos tienen la responsabilidad.

“La Constitución establece construir una Guardia Nacional civil y debieron haber trabajado estos cuatro años en ese proyecto”.

Moreira recordó que Morena fue la que propuso el modelo que hoy se tiene sobre la GN, “que es distinto del tema del Ejército Nacional, es totalmente distinto, yo espero que no dejen colgado al Ejército Mexicano, espero que actúen legalmente, constitucionalmente, que formen la Guardia Nacional civil que ellos empujaron junto con otros actores llevar a la Constitución. Tienen que cumplir su palabra, dijeron que además no es momento para discutir eso”.

Consideró que la reforma al Poder Judicial, es la construcción de una narrativa electoral.

“Decir que ellos quieren elegir a los jueces y magistrados, y el resto de México no. Es una narrativa. Las democracias en el mundo han demostrado que lo mejor es que jueces y magistrados sean seleccionados por los otros dos Poderes que tiene la legitimidad popular, porque está demostrado que cuando se le deja al Poder Judicial un Poder, una legitimidad distinta se destruye la democracia”.

Para ejemplificar, mencionó: “imaginémonos jueces en Badiraguato con quién van a buscar el voto. Imaginémonos jueces en la parte más violenta de Michoacán, donde el señor gobernador se ha hecho tonto,, pues cuál va a ser la campaña electoral que haría un juez para juzgar.

“Está demostrado en el mundo que las democracias se fortalecen cuando los jueces son aptos técnica, por honestidad, por conocimiento de la ciencia, es cuando se fortalece la democracia. Todo lo demás es polarizar y tratar de enredar las cosas”.

