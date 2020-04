Crea careta para proteger a quien se expone al virus

“Estás ayudándonos a salvar nuestras vidas para poder salvar más”, fue el mensaje que una enfermera le envió a Alex Garza, quien es un empresario de 27 años y que está elaborando “caretas de vida” para la protección de médicos y enfermeras que combaten en la primera línea al Covid-19.

Alex Garza es originario de Monterrey, Nuevo León, tiene un grupo de empresas llamado Grupo Crece, estudió administración de empresas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero el dinero se le está acabando; solamente podrá producir un máximo de 10 mil caretas para donarlas a diferentes hospitales del país; las peticiones se desbordaron y ya le solicitaron más de 100 mil.

El pasado lunes publicó su iniciativa de elaborar las caretas y donarlas a distintos hospitales del país, pero de inmediato le llovieron las solicitudes de médicos y enfermeras de todo el país.

“Esas 100 mil no las puedo cubrir, estoy pensando regalar aproximadamente entre 7 mil y 10 mil, dependiendo los costos de los materiales, y no nos estamos dando mucho abasto, nuestra red social ya se saturó tanto que Facebook ya no nos deja enviar mensajes”, detalla.

Cabe destacar que esta careta es un producto clínico secundario que usan los doctores y enfermeras, los elementos primarios que se utilizan ante esta amenaza biológica son googles y cubrebocas, y se recomienda además utilizar la careta.



Alex Garza planea hacer 100 caretas por cada hospital.

“El proyecto de las caretas nace aproximadamente hace tres semanas, porque parte de mi familia en diferentes partes del país son médicos y ellos nos comentaban que no había muchos insumos de protección ante la pandemia que se venía, y ellos teniendo cifras verídicas nos empezaron a preocupar con lo que estaba sucediendo. Yo vi una iniciativa de que en Italia y España estaban fabricando este tipo de caretas, pues yo para poder [proteger] al menos a los míos, decidí empezar con un prototipo, junto con mi equipo de trabajo de diseño para poder realizar estas caretas”.

Fue hasta el viernes pasado cuando lograron diseñar el prototipo final. Hicieron algunas pruebas con médicos y fueron ellos quienes lo aprobaron y se lanzó el pasado lunes.

“Yo estaba pensando hacer una donación y dar las mil piezas que fabricamos, pero a partir de la publicación que lancé, ahorita tenemos una lista de espera de más de 100 mil médicos y personal de salud en todo el país que están pidiendo una. Entonces no nos estamos dando abasto, pero estamos tratando de llegar a la mayor comunidad posible”, dice.

Describe que todos los insumos para hacer las caretas están corriendo por su cuenta, y que ya elaboró más de mil en un primer tiraje, las cuales ya se enviaron a Michoacán y Tamaulipas; este miércoles también se enviaron para Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Sonora. Este jueves se planea enviarlas al Estado de México y la Ciudad de México.

Alex Garza planea hacer 100 caretas por cada unidad médica del país, pero no le alcanzarían los recursos, ni el tiempo.

“El costo de producción de la careta es de 37 pesos por unidad, eso incluye solamente la materia prima”, explica el empresario.

Ahora, lanza una convocatoria a todos los ciudadanos, empresarios o al propio gobierno para que sean “padrinos de hospitales” y donen recursos para apoyar.

“Queremos hacer un llamado a la comunidad, porque hay muchos mensajes de apoyo y solidaridad diciéndonos que cómo pueden apoyar económicamente. Queremos lanzar una publicación para buscar ‘padrinos de hospitales’, es decir, que una persona, un empresario de cualquier lugar, puede hacer una donación de estas caretas al hospital que él elija en su comunidad. Esperamos una donación por persona de 4 mil pesos, que incluiría 100 caretas de 37 pesos cada una y los 300 pesos del envío por paquetería, que cumple con los 4 mil pesos y esto se podría hacer mediante una aplicación”, explica.