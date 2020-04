El coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri González, advirtió que “se acaba el tiempo” para atender la situación económica de México, frente a la pandemia de Covid-19 , y planteó frente a un grupo de empresarios siete acciones prioritarias.

Durante su participación en la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, organizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Kuri González urgió a atender la emergencia “que está cobrando vidas y porvenires”.

“Hay que actuar con decisión y tomar medidas extraordinarias para enfrentar tiempos extraordinarios; con profundidad, pues la crisis que viene requerirá de todos los recursos de la nación para superar, la cual será larga y dolorosa”, adelantó.

La primera política que Kuri González pidió implementar es la unidad entre los ciudadanos, para poder superar el reto de la pandemia, y después, elaborar dos programas de subsistencia y reactivación económica.

“El primero es para evitar un colapso social. La ONU ha alertado que la mitad de la población padecerá hambre. México no será la excepción. Hay que conectar la producción del sector primario con sistemas logísticos de distribución”, dijo.

En ese sentido, destacó que el PAN en el Senado ha propuesto un ingreso fijo mensual de tres mil 207 pesos, para los desempleados y autoempleados. Y un ingreso de 27 mil 500 pesos al mes, durante 3 meses a microempresas para que paguen nómina.

Sobre el Programa de Reactivación Económica, según Kuri González, debe contener medidas industriales de coordinación trilateral con Estados Unidos y Canadá, para el eslabonamiento de la cadena productiva.

“En este momento crítico para México, pueden faltar muchas cosas, pero una no: no puede faltar valor. Es momento de definiciones. De enfrentar los desafíos. No exagero: es ahora o nunca”, aseguró.

rmlgv