México suma en el corte de este 8 de mayo 3 mil 160 muertes por Covid-19, con 31 mil 522 casos de contagios confirmados de coronavirus, según informan autoridades de la Secretaría de Salud.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología detalló además que hay 20 mil 571 casos sospechosos, aunque con 71 mil 351 casos negativos acumulados en el país.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien estuvo presente en la conferencia de la Secretaría de Salud, afirmó que un comité determina si los fallecimientos tienen o no tienen qué ver con Covid-19, y en tanto no pasen por el comité no se contabilizan.

"Siempre vamos a ser transparentes", dijo la jefa de Gobierno, luego de que hoy el diario New York Times presumió que el número de muertos en la Ciudad de México es en realidad tres veces mayor.

