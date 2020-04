Al informar que mañana se presentará en Palacio Nacional un estudio detallado de la situación del coronavirus, López Obrador apuntó que será en los próximos días que el gabinete de salud informe del periodo de inicio de la Fase 3 de la contingencia y cuánto podría durar.

En este sentido, el presidente señaló que a él le gustaría que se levantara la situación de emergencia el 10 de mayo, Día de la Madre, pero que eso es algo que decidirán los científicos.

“Vamos muy bien, mañana también vamos a hablar de cómo los técnicos, médicos, especialistas, científicos, que son los que están conduciendo esta estrategia en contra del coronavirus nos van a decir cuándo en la semana próxima -yo espero que sea por el jueves- ya se va a tener una proyección definitiva, lo más apegada a la realidad por eso hablamos de apegarnos a lo profesional, a los científicos, vamos ya a tener una proyección de cuándo se estima que se va a presentar el periodo más crítico de la epidemia, porque es en ese periodo que se va a hacer uso de toda esta instalación medica".

"Estamos calculando que sea un mes, pero eso lo tienen que decir los especialistas, van a decir, de cuándo a cuándo va a ser ese mes".

“A mi me gustaría pero yo no decido, no soy todólogo, a mi me gustaría levantar o iniciar el levantamiento de la cuarentena y empezar gradualmente desde luego, con todo cuidado, con todas las recomendaciones, comenzar el 10 de mayo, me gustaría muchísimo, ahí levantamos ya la situación de emergencia, continuamos, cuidándonos, porque espero que para entonces ya vayamos de salida, pero yo no soy especialista, esto lo van hacer los médicos, los científicos”, agregó.

