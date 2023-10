En medio de las diferencias públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador con los ministros y el Poder Judicial, María Estela Ríos González, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), ingresó esta tarde el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para visitar a los ministros.

En breve entrevista con medios, la consejera aseguró que solo fue saludar a los ministros del Máximo Tribunal y que los temas pendientes que hay de la Presidencia con los ministros son “muchos y ninguno”.

El martes pasado, el presidente López Obrador acusó a los ministros y a los integrantes del Poder Judicial de ser un poder caracterizado por la corrupción y en donde impera el influyentismo y que está controlado por la mafia del poder político y económico.

“Consejera, ¿algún tema en especifico que vaya a tratar con los ministros?” se le preguntó al salir de Palacio Nacional.

“Ninguno, nada más con el gusto de venir a saludarlos”, respondió.

“¿Qué temas hay pendientes?”, se le insistió.

“Muchos y ninguno”, dijo antes de ingresar a la sede del Máximo Tribunal.

Entre los temas que están aun pendientes por parte de los ministros está resolver la controversial constitucional que interpusieron los gobiernos de Chihuahua y Coahuila, así como la revisión a los amparos contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por el presidente López Obrador.

Destaca que en abril pasado, durante una conferencia de prensa mañanera en Veracruz, el presidente López Obrador reveló que había ordenado a los integrantes de su gabinete que ni siquiera le tomaran la llamada a la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña.

“Les dije: 'ni les contesten el teléfono', porque ayer tenía un desayuno la secretaría de Seguridad (Rosa Icela Rodríguez) con la presidenta de la Corte, cuando me enteré, les dije: `no quiero ningún enjuague´, ya no es el tiempo de antes, porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la constitución y será el pueblo el que decida, no puede ser que una élite corrupta sea la que decida un asunto tan delicado, como es la seguridad de la gente ya se acabó la política copular, ahora el pueblo manda”, reveló.

