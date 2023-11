María Estela Ríos González, aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), negó que su cargo como Consejera Jurídica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sea motivo de no elegibilidad, tal y como lo planteó al inicio de la sesión, el senador Germán Martínez, del Grupo Plural.

Al comparecer ante las y los integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, la funcionaria explicó que la Constitución establece que ningún Secretario de Estado, en funciones o con menos de un año de haber dejado el cargo, puede participar en la terna para ministra o ministro del máximo tribunal; sin embargo, aclaró que su puesto no es equiparable al de una Secretaría de Estado.

“Habría que señalar que no se puede hacer una distinción donde la Constitución no lo hace, ni se puede aplicar una interpretación extensiva cuando la Constitución no la hace, porque sería violatoria de un derecho. En la Constitución se distingue muy bien a los secretarios de Estado y la consejería jurídica, a lo mejor si me hubiera gustado, pero no lo soy, y no lo soy porque la Secretarías de Estado son órganos público-administrativos encargados de las políticas públicas, mientras que en la consejería jurídica mi labor es técnico-jurídica, no una labor político-administrativa”, expuso.

Previamente, el Senador Germán Martínez solicitó una moción para cancelar la elegibilidad de Ríos González, al considerar que el cargo de Consejera Jurídica es equiparable a Secretaria de Estado, lo que le impide competir por el cargo.

Al respecto, la funcionaria advirtió que si los senadores dan por cierta la propuesta del senador del grupo plural, estarían violando su derecho y violando la propia Constitución.

“Sí, es cierto que represento al titular del ejecutivo federal y a su vez en consecuencia a la federación, pero si se hace una interpretación equiparándome como Secretaría de Estado, se estaría restringiendo mi derecho a ocupar un cargo público, el cual está establecido no solo en la Constitución sino en diversos tratados internacionales. Yo espero que esta explicación sirva para que no se pretenda restringir mi derecho. Pueda que determinen no elegirme por otras situaciones, pero este no es una razón constitucional, ni legal, para formar parte de esta terna y convertirme en elegible para ser ministra de la Suprema Corte”, concluyó.

Ríos González reconoce ser afín a las ideas y al proyecto de AMLO

María Estela Ríos González reconoció que es afín a las ideas y al proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero aseguró que lo anterior lo hace por convicción y no por obedecer al Ejecutivo Federal.

“Sí quiero reconocer que soy afín a las ideas del Presidente, a su proyecto, y por eso acepté cuando me invitó a ser Consejera. Soy afín porque he visto como él está haciendo cumplir la Constitución en lo que hace a los Derechos Humanos a la salud, al derecho a la educación, y a muchos otros derechos, entonces, en la medida en que lo que plantea el Presidente se adecua a seguir haciendo extensivos derechos que estaban limitados, yo estoy completamente de acuerdo, y no es porque tenga que obedecerlo, es porque coincido en la defensa de esos derechos humanos”, declaró.

Al comparecer ante las y los integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, para justificar su idoneidad al cargo para el que fue propuesta por el Presidente, la funcionaria recordó que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas autoriza a cualquier su servidor público a que, si no se está de acuerdo con cualquier orden de un jefe, se lo puede hacer saber a alguien Superior: “Y créanme que si el Presidente me diera una orden que fue en contra de mis convicciones, no se la aceptaría, y en ese sentido sí mantengo mi independencia de criterio”.

Reconoció que también es cierto que los ministros tienen sus afinidades a ciertos criterios y a ciertos valores, y sostuvo que ello no cuestiona su independencia judicial: “Es un derecho que se tiene, el derecho a tener tus propias ideas y valores, y mis valores son la defensa de la Constitución, la defensa de los derechos fundamentales para todos los mexicanos, y en eso no voy a ceder”

Agregó que el hecho de que yo tenga una posición respecto de cómo deban resolverse ciertos asuntos, tampoco viola el principio de independencia del Poder Judicial.

“Y menos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordemos que las decisiones se toman por mayoría de votos de la sala y del pleno, entonces la opinión que yo pudiera dar, que siempre la daré de manera imparcial e infundada, no implica que se rompa con el principio de independencia judicial”

Finalmente, reconoció que el Propio Presidente se ha molestado y ha considerado que se ha incurrido en violaciones a derechos fundamentales por parte del Poder Judicial, y a pesar de ello, “jamás ha dado consignas, ni me ha pedido acudir ante los ministros a decir “ahora se tiene que hacer esto”, yo lo que he hecho y lo que seguiré haciendo, porque considero que es lo correcto, es decir “estas son mis razones y ustedes juzguen”, y finalmente ellos resuelven, entonces no hay manera de que se violen la independencia judicial”, concluyó.









