El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó que la exlíder magisterial Elba Esther Gordillo Morales debe pagar un crédito fiscal de 21 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR), actualización , recargos y multas, correspondiente al ejercicio fiscal 2008 y 2009.

En sesión y por unanimidad de votos, los magistrados declararon infundados los argumentos de Gordillo Morales, vertidos en su demanda , quien señaló que las pruebas que presentó no fueron debidamente valoradas.

Por lo que aprobaron el proyecto del magistrado Carlos Chaurand Arzate, quien señaló que Gordillo Morales "no acreditó que los depósitos de su cuenta bancaria, pagos de su tarjeta de crédito y servicios corresponden a erogaciones realizadas a un tercero, y en razón de que no presentó la documentación comprobatoria que lo acreditara, por lo que se ubicó en la hipótesis de otros ingresos que debió de acumular, ello con independencia del régimen en el que haya presentado su declaración, dado que lo cierto es que obtuvo ingresos diversos a sueldos y salarios de los que no comprobó que no fueran acumulables vigentes en los ejercicios fiscales realizados”.

Gordillo Morales acusó que se violó su garantía de audiencia al debido proceso y derechos humanos.

