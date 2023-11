El profesor, investigador, analista político y columnista de EL UNIVERSAL, Leonardo Curzio Gutiérrez, recibió la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica.

Hace apenas unas semanas también fue condecorado con la Orden al Mérito en grado de Cavaliere por el embajador de Italia en México, Luigi de Chiara, por su labor periodística destacable así como por su colaboración con la República Italiana.

Durante la ceremonia, se reconoció a Leonardo Curzio como "uno de los periodistas más grandes de México".

"En atención a los méritos y circunstancias que conjuran al señor don Leonardo Curzio ha tenido a bien (el rey Felipe VI) otorgarle la encomienda de la Orden de Isabel la Católica. Por lo tanto, se le conceden los honores y distinciones, y uso de las insignias que le corresponden a tener otros estatutos".

Leonardo Curzio Gutiérrez es licenciado y maestro en Sociología por la Universidad de Provenza, Francia. Además, es Doctor en Historia por la Universidad de Valencia, España.

En radio, conduce el espacio Leonardo Curzio en Fórmula en Radio Fórmula; en televisión, "Así amanece" de ADN40. También, participa como comentarista de análisis político en el programa Primer Plano de Canal Once. Leonardo Curzio es uno de los líderes más influyentes en México, de acuerdo con la revista Líderes Mexicanos.

Otorga Italia Orden al Mérito a Leonardo Curzio

Por su destacada labor como periodista y su colaboración con la República Italiana, el académico, analista político y columnista de EL UNIVERSAL Leonardo Curzio Gutiérrez fue condecorado con la Orden al Mérito en grado de Cavaliere por el embajador del país europeo en México, Luigi de Chiara.

De Chiara explicó que esta distinción se entrega desde 1946 y es la más importante que otorga la República Italiana, encabezada actualmente por el presidente Sergio Mattarella. “Se entrega a personalidades que viven fuera de Italia con base en una destacada experiencia profesional”, dijo. Precisó que cada año se exponen propuestas para este reconocimiento y son evaluadas por una oficina que depende del presidente.

Explicó que el proceso que culmina con la entrega de esa distinción “es bastante largo. Nosotros hicimos la propuesta para el doctor Curzio hace poco más de año y medio, lo que quiere decir que no porque sea propuesta de la embajada se otorgue la condecoración”.

Emocionado, Curzio, de ascendencia italiana, comentó que el haber recibido la Orden al Mérito en grado de Cavaliere es una satisfacción enorme no sólo por su ascendencia italiana, sino por la importancia que esa nación representa en su vida. “Para mí es un país importante en la formación de valores, del republicanismo, el pluralismo y la cultura de la legalidad. Para mí son tres elementos que merecen ser ponderados como auténticas obras de arte porque nos permiten tener sociedades mejores”, dijo.

Con su distinción en la solapa del saco, el autor de Arroz y migraciones y El liberalismo, entre otros, agregó que recibirla representa “la consumación de una carrera que me llena de una enorme satisfacción”.

Recordó que hace unos años fue condecorado por Francia con la Orden de la Legión de Honor, “y he recibido con enorme orgullo las distinciones. Aquí en México fui distinguido con el Mérito Militar Docente y Mérito Naval Docente, lo que me hace sentir profundamente satisfecho y me compromete con los valores que esas instituciones representan”, dijo.

*Con información de María Cabadas

