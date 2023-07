Especialistas en temas educativos aseguran que con Un libro sin recetas para la maestra y el maestro Fase 6, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación busca ideologizar a los docentes a través de la idealización del movimiento guerrillero en México, en lugar de hacer énfasis en estrategias para mejorar la enseñanza entre los estudiantes de secundaria.

Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de la organización civil Educación con Rumbo (ECR), considera que en la actualidad prevalecen dos graves problemas: eliminar lo científico de los aprendizajes y generar “gente que no sabe razonar y a la que se le llena de odio”.

“Volver héroes a personas que han confrontado a gobiernos anteriores y que ensangrentaron el país es muy delicado. Hablarle a los alumnos de secundaria sobre la guerrilla, el neoliberalismo, no abona en nada para mejorar el aprendizaje, pero sí para llenarlos de resentimiento”, dice a EL UNIVERSAL

Externa que “a los maestros y alumnos de educación básica se les quieren meter estas ideologías socialistas y comunistas, lo que nos preocupa enormemente porque estarán generando una sociedad incapaz de mantenerse por sí misma y que tenga que vivir de las migajas de un Estado totalitario”.

Para Amozurrutia, no hay duda de que en este sexenio “vamos a tener un perfil de egreso del alumno que no tendrá las habilidades mínimas para entender el mundo. Serán analfabetos prácticos, no entenderán el análisis y lo que se puede hacer con la lógico-matemáticas y sólo medianamente tendrán la idea de que el país podrá salir adelante con un régimen socialista, que quiere liderar la Cuarta Transformación.

“Esto no sólo lo vemos en la educación, sino en su rechazo al bloque opositor, a las instituciones, a organismos de la sociedad civil. Pero es doloroso ver cómo está afectando a cada una de las niñas y niños de este país”.

En tanto, el coordinador de Anticorrupción y Educación de la organización civil México Evalúa e investigador en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Marco Fernández, asegura que el contenido de Un libro sin recetas para la maestra y el maestro Fase 6 le resulta preocupante porque “retrata una visión apologética del cambio a través de las armas y no con los votos”.

“Pareciera que están idealizando el movimiento guerrillero y eso es lo preocupante, sobretodo porque el partido hegemónico ha ido avanzando exitosamente en la conquista del poder a través de las urnas y no de las armas”, señala.

Fernández apunta que el gobierno federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, “trae esta visión maniquea y selectiva de la historia, en la que pareciera idealizarse la vía de las armas y no de las urnas para el cambio político y social de nuestro país. Omite lo que en el camino se fue construyendo, una serie de leyes e instituciones para ir conquistando el poder”.

Desde su óptica, es irónica esa visión, porque proviene de un gobierno que ha triunfado en las urnas y ha ido consolidando espacios políticos.

Dice que se idealiza la revolución cubana que llevó al poder “a una familia autoritaria que ha eliminado la libertad de prensa, coartó las libertades políticas”.