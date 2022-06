Comunidad judía condena dichos de AMLO al llamar "hitleriano" a Carlos Alazraki

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de este miércoles señaló las diferencias que tiene con el comunicador Carlos Alazraki a quien además de llamar conservador, lo calificó como “hitleriano”.

“En el caso del señor Alazraki, pues ya tenemos también tiempo con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como hitleriano. A veces, creo que una vez lo comenté, se piensa que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o ya no existe Franco o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, la derecha rancia española. No, eso existe”, dijo el Presidente.

Ante los dichos del mandatario, diversas personalidades del entorno político, incluso la comunidad judía condenó dicho calificativo.

A través de una misiva, la Comunidad Judía de México rechazó el uso del término “hitleriano” para referirse a alguien, por lo que indicó “Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable”.



A este comunicado se unió la exprimera Dama y diputada, Margarita Zavala.



Hoy @lopezobrador_ insultó a un ciudadano mexicano llamándole “hitleriano”. Me uno al comunicado del Comité Central de la Comunidad Judía de México pic.twitter.com/wQmGdHAJpt — Margarita Zavala (@Mzavalagc) June 29, 2022

Por su parte, la alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, Lía Limón, expresó su solidaridad con el también colaborador de EL UNIVERSAL, al tachar de inadmisible el término usado por el Presidente.



Hoy @lopezobrador_ llamó hitleriano a @carlosalazraki. Es inadmisible. Nadie por ejercer su derecho a la libertad de expresión merece ser comparado con el régimen más sanguinario de la historia y el que más daño hizo a su propia comunidad. Mi solidaridad con @carlosalazraki — Lía Limón García (@lialimon) June 29, 2022

“El presidente exige respeto pero él no lo hace con los demás”, escribió el exprecurador General de la República, Ignacio R. Morales Lechuga, en su cuenta de Twitter.



Es una agresion imperdonable la que el presidente cometió vs @carlosalazraki al equipararlo a Hitler. El presidente exige respeto pero él no lo hace con los demás. — Ignacio R. Morales Lechuga (@irmoralesl) June 29, 2022

El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, pidió al jefe del Ejecutivo cuidar sus palabras, puesto a que su investidura no le da ningún derecho a calificar como “hitleriano” a @carlosalazraki por externar su opinión”.



Presidente, cuide sus palabras. El nazismo ha sido uno de los más atroces periodos de la historia que costó millones de vidas, en particular del pueblo judío. Su investidura no le da ningún derecho a calificar como “hitleriano” a @carlosalazraki por externar su opinión. — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) June 29, 2022

rmlgv