Comisionados del INAI abren diálogo con Rosa Icela Rodríguez para evitar desaparición

Las comisionadas y el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) lograron abrir una puerta de diálogo con la próxima administración federal, para solicitar que se amplíe el análisis de la reforma que pretende extinguir a diversos órganos autónomos, incluido ese órgano de transparencia.

Así lo informó la comisionada Norma Julieta del Río, quien detalló que Rosa Icela Rodríguez se mantiene en contacto con ellos y está a la espera de tomar el cargo como titular de la Secretaría de Gobernación, para abrir el diálogo.

“La maestra Rosa Icela sí está en contacto y ha dicho que en su momento puede escucharnos, ella está abierta el diálogo. La propia Presidenta electa dejó entrever en una entrevista que posiblemente nos recibiera la maestra Rosa Isela. La Secretaría de Seguridad sí ha mostrado interés en platicar con nosotros y seguramente está esperando a asumir la estafeta como secretaria de gobernación”, detalló en entrevista con medios de comunicación, al término de la inauguración VI Cumbre Nacional de Estado Abierto: Abramos México hacia un Estado Abierto, que se desarrolla al sur de la Ciudad de México.

Del Río lamentó que a lo largo de estos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador se haya negado a escucharlos.

“La verdad es que el Presidente pues nunca ha querido al INAI, no sabemos por qué, nunca nos ha dado la oportunidad, ni al presidente, ni a Josefina, ni a Blanca Lilia, ni a su servidora de platicar con él, entiendo que puedan ser cosas del pasado, pero nosotros estamos en el presente”, expuso.

A pregunta expresa sobre el valor de las pérdidas que podría representar la desaparición del INAI, explicó que el edificio del órgano autónomo se compró a través de Banamex en 2012, y tuvo un costo de casi 700 millones de pesos a 20 años.

“Van 12, cada año dependiendo de la inflación se pagan 77 millones; es decir, entre 6 y 7 millones de pesos cada mes, pero aparte del edificio pues hay otro tipo de pasivos”, indicó.

Sobre el personal que podría quedarse sin empleo, Norma Julieta del Río detalló que no tienen un análisis, pues la reforma tiene muchas lagunas y no define si los empleados del INAI seguirán en el cargo o serán despedidos.

“Ni nosotros sabemos lo que va a pasar porque es una iniciativa muy corta, con muchas lagunas, no dice nada con claridad, y aquí lo importante es que no desaparezcan los derechos, el Instituto como sea que le pongan una placa con otro nombre, que le cambien de color, lo que sea, pero que los derechos no desaparezcan y sobre todo que no pierda la autonomía, pero mientras no tengamos esa claridad o nos citen a una contraparte como una entrega-recepción pues no vamos a saber qué hacer”, agregó.

Insistió en que por lo pronto, el INAI sigue trabajando y reiteró que aún tienen esperanza de ser escuchados por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum: “Confiamos en que la doctora Claudia, por su nivel académico, por su preparación, y por algunos perfiles que ha asignado ella y no de los que le han impuesto, pudiéramos tener la posibilidad y la esperanza de que nos pudiera escuchar”.

