Comisión para la Verdad convoca a testigos o víctimas de la Guerra Sucia para documentar casos

El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Comisión para la Verdad de la llamada Guerra Sucia emitirá este martes una convocatoria abierta a todo el país para que víctimas y testigos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en México durante el periodo de 1965 a 1990, ofrezcan su testimonio.

Carlos Pérez Ricart, integrante de la Comisión para la Verdad, destaca que a lo largo de 2023 se estarán recabando denuncias y testimonios con la finalidad de que se haga justicia a las víctimas.

“La idea es que nadie que haya sido víctima de grave violación a los derechos humanos en este periodo se quede sin la posibilidad de hablar, y cuando digo nadie no solamente me refiero a contrainsurgencia sino todo tipo de víctimas que pudieron haber sido dañadas de alguna manera por el Estado mexicano”, precisa.

Detalló que se trata de una comisión presidencial, cuyo objetivo es esclarecer casos de tortura, de desaparición de personas, ejecuciones extrajudiciales, tortura sexual y asesinatos a mansalva que se presentaron en esa época. “Tiene un periodo definido de actuación. Nosotros comenzamos en octubre del 2021 y terminaremos en septiembre de 2024”, indicó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, informó que los cuatros integrantes de esta Comisión para la Verdad visitarán los estados del país para tomar testimonios de personas que hayan sido víctimas de desaparición o conozcan a quienes hayan sido víctimas de desaparición forzada y otro tipo de graves violaciones a los derechos humanos.

“La convocatoria es a nivel nacional, es una convocatoria que además es a un amplio elenco de víctimas, no solamente aquellas que tienen que ver con contrainsurgencia, es una convocatoria para todo tipo de víctimas. Todas las personas que hayan sufrido algún tipo de grave violación a los derechos humanos en ese periodo perpetradas por alguna autoridad del Estado mexicano están convocadas a dar su testimonio”, puntualizó.

Pérez Ricart, académico e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que la gente también se puede acercar a los comisionados a través de las redes sociales y de las cuentas oficiales de la Comisión para la Verdad.

Informó que en diciembre de 2022 ya visitaron Chilpancingo, Guerrero, “iremos a Sinaloa, estaremos en Jalisco, estaremos en Oaxaca, estaremos en Guerrero, son las que fueron particularmente afectadas por la Guerra Sucia, pero también tendremos presencia a nivel nacional. La idea es que la comisión vaya a las ciudades y a las diferentes regiones y pueda tomar testimonio en por lo menos siete audiencias importantes en todo el país y seis 9 siete encuentros grandes de víctimas en Veracruz, en Chiapas, en Chihuahua, en Morelos, y tendremos un evento importante en marzo en la Ciudad de México para víctimas de la zona centro del país”, detalló.

El investigador del CIDE explicó que la Comisión para la Verdad entregará un informe final en septiembre de 2024 para que el gobierno entrante le dé continuidad y no se pierda el trabajo y el esfuerzo que se han hecho.

“Que el gobierno que llegue, cualquiera que sea, lo retome. No es una comisión que se deba leer partidista, que se deba leer obradorista o no obradorista, sino independiente, como somos, y que vea hacia el futuro a mediano y largo plazo y no solamente a estos dos años de trabajo que nos quedan”, recalcó.

Además, remarcó que la propuesta que hará la comisión es que se promulgue una Ley de la Memoria para que estos esfuerzos por hacer justicia y que no haya repetición de graves violaciones a los derechos humanos, se traduzca en políticas públicas.

“Lo que nosotros tenemos que dejarle al siguiente gobierno es un informe, es el punto final de lo que va a hacer la comisión, un informe de lo que sucede en ese periodo y queremos ampliarlo a una Ley de Memoria. México no tiene una Ley de Memoria, que lo que tiene que hacer es llevar el trabajo de la comisión, que es temporal, a otra escala para que sea una política de Estado tener una Ley de Memoria, una política de memoria que involucre un centro nacional de memoria y publicaciones sobre eso.

“Que haya un cambio incluso en el tipo de materias, que la gente estudie en los libros de texto, que haya un cambio también pedagógico en primarias, que se enseñe que en este país se torturó, se desapareció y que no hubo culpables. ¿Cómo vamos a garantizar la no repetición si no tenemos una política que vaya más allá de quienes estamos en la comisión, sino que sea una política de Estado?”, cuestionó.

La Comisión para la Verdad está compuesta por cuatro integrantes: Carlos Pérez Ricart, Eugenia Lier, historiadora de la UNAM; David Fernández Dávalos, padre jesuita, exdirector del Centro Pro y exrector de la Ibero; y Abel Barrera, director del Centro Tlachinollan de Derechos Humanos de la Montaña, en Tlapa, Guerrero.

