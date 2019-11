Coinciden Slim y Salazar: AMLO sentó las bases para finanzas sanas

CDMX.- El presidente del CCE, Carlos Salazar y el empresario Carlos Slim coincidieron en que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya sentó las bases de finanzas sanas y con ello lograr un crecimiento económico de México.

Al término de la presentación de acuerdo para un Plan Nacional de Infraestructura , en Palacio Nacional, Salazar Lomelín desestimó que la economía se encuentre en estancamiento.

“Ya hemos insistido muchas veces, yo decía que discutir eso me parece ocioso, no creo que sea importane eso, además eso no cambia la vida de los mexicanos, si creces un poquito o bajas un poquito, lo importante es lo que viene, este anuncio de hoy es muy ambicioso, tenemos todas las bases para lograrlo, las Secretarías están muy dispuestas, todas ellas han aportado sus proyectos, hemos visto que hay capacidad de financiamiento, todo está alineado para empecemos un proceso muy diferente”, dijo.

El presidente vitalicio de Grupo Carso, Carlos Slim recordó que ya habían señalado que 2019 no habría crecimiento económico.

“2019 ya no era importante pensar en que se crecía o no se crecía, sino que se sentaran las bases de finanzas públicas sanas, como señaló el Presidente, que bajara la inflación y, como también señaló él, hay una confianza en la inversión financiera, por eso el tipo de cambio está donde está y la inflación está donde está, gracias a la disciplina fiscal”.

Aseguró que lo importante es que sentaron las bases con unas finanzas públicas sanas, disciplina por parte del sector público, no subió la deuda, no hay déficits fiscales y la inflación bajó.

“Están sentadas las bases y eso creó una gran confianza para la inversión financiera, que es la que está disponible para inversión, este año es un año de un nuevo gobierno que entra, nuevos proyectos que se presentan, nuevas situaciones, y lo trascendente no era si este año crecíamos 0.5 o 0.4 o 0.8, sino que se sentaran las bases para lo que hoy se plantea gracias al trabajo del CCE y del sector privado junto con el gobierno”.