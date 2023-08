Decenas de personas clausuraron de manera simbólica el Palacio de Gobierno de Hermosillo, Sonora, y se anunció la entrega de alrededor de 50 mil firmas a la Secretaría de Educación y Cultura contra la distribución de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En la protesta, encabezada por los dirigentes de las organizaciones Amar cada latido, Actívate, HumanidadMx, Poder Familia, Frente Nacional por la Familia Sonora, México en Acción y Víctor Pacillas en Defensa de la Vida y la Familia, se externó un rotundo rechazo a los libros de texto de la SEP y la nueva escuela mexicana.

¡Con los niños no, con los niños no, con los niños no!, ¡A mis hijos los educo yo!, ¡Exigimos educación de calidad!, arengaron los manifestantes quienes portaban pancartas con esas leyendas.

Hicieron público un posicionamiento conjunto de rechazo a la agenda global en la educación de los estudiantes de educación básica, y detallaron temas donde aseguran se pone en peligro su integridad: “Incluye lo que ellos llaman derechos sexuales y reproductivos, enseñando a los niños las prácticas sexuales de alto riesgo, invitando a tener relaciones sexuales con alguien de su misma edad, con alguien de otro sexo o con algún adulto, porque si no se estaría cometiendo discriminación”, comentaron.

Agregaron que se añade “palabra mal utilizada, ideologizada para violentar la decisión de los menores, de los niños, en aspectos de actividad sexual”. Además, en los nuevos libros se enseña clara y visiblemente un modelo de familia natural: mamá, papá e hijos como una institución inaceptable y decadente, e imponiendo un odio de la mujer hacia el hombre, lo que viene incluido en los apartados de ideología de género.

“Ante esta preocupante situación, teniendo el derecho preferente de elegir la educación de nuestros hijos fundamentada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 26, Fracción III, que tiene carácter constitucional, hemos decidido alzar la voz”, dijeron.

Las organizaciones señalaron que esto no es una acción aislada, “sino que siete estados del país han decidido defender la educación de calidad y han suspendido la entrega de estos libros”.