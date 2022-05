Chocan la Segob y Poder Judicial por Ayotzinapa

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) y presidente de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez, acusó al Poder Judicial de la Federación de entorpecer los esfuerzos de esa instancia y de la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República (FGR) para garantizar la justicia por los 43 normalistas desaparecidos.

Después de conocer el auto de conclusión del asunto que exime a dos integrantes del grupo Los Tilos del ilícito de delincuencia organizada, Encinas Rodríguez afirmó que la acusación está sustentada en evidencia sólida.

Sin embargo, denunció que el Poder Judicial de la Federación impide el acceso a la verdad y la justicia de las víctimas, y continúa frenando los resultados de una investigación cuya línea es resolver la desaparición de los 43, ubicar su paradero y llevar ante la justicia a los perpetradores.

El juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Enrique Beltrán Santes, consideró que los imputados ya habían sido juzgados por ese delito, por lo tanto, no podrían ser procesados de nuevo.

El subsecretario lamentó que el juzgador no consideró que en su momento su puesta en libertad ocurrió por falta de elementos, no porque se resolviera el asunto en definitiva.

Subrayó que, para la judicialización de este caso, la Unidad Especial en la FGR presentó un trabajo de investigación con pruebas obtenidas de manera legal y éstas fueron desechadas por el juez Beltrán Santes.

En respuesta, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, rechazó las descalificaciones de Encinas Rodríguez.

“El Poder Judicial federal no ha sido obstáculo en lo más minimo en el caso Ayotzinapa”, aseguró en conferencia de prensa, en la que el ministro consideró incorrecto denostar al Poder Judicial federal cuando el fallo de un juez no parece el adecuado.

Dijo que para eso hay recursos de revisión que la fiscalía puede interponer cuando considere que la sentencia de un juez en el caso Ayotzinapa no fue conforme a derecho: “Si hay sentencias de los jueces en el caso Ayotzinapa que le parecen a la fiscalía que no son conforme a derecho, para eso hay recursos, pero lo que creo que no es correcto es denostar al Poder Judicial federal cuando una decisión no les parece adecuada”.

Dijo que el PJF está cumpliendo con sus decisiones y lo ha hecho a lo largo del tiempo en varias reuniones en donde estuvieron los padres de los jóvenes.