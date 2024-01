Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que este viernes podrían recibir a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, luego de que en días pasados padres y madres abandonaron la primera sesión de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).

Esto también en el marco de la salida de prisión de ocho militares relacionados con la desaparición de los estudiantes.

Tras participar este jueves 25 de enero en el Informe mensual del grupo interinstitucional de la estrategia contra las violencias hacia las mujeres y las niñas, Medina Padilla señaló que los padres de los estudiantes vienen a la Ciudad de México “y hay un planteamiento para coincidir”.

“Si no es mañana, estamos en un planteamiento de que sea el martes, y nos encantaría que no fuera más allá del martes, porque tenemos muchos temas que abordar, y también tenemos que rendir nuestro informe desde la CoVAJ para decirles que estamos haciendo en territorio, que estamos haciendo desde el punto de vista jurídico, desde el seguimiento de las carpetas de investigación y qué estamos haciendo, también, desde la ruptura del pacto de silencio, que es un tema sustancial para poder llegar a la verdad, a la justicia, la reparación y no repetición”, dijo.

“Vamos a estar trabajando en eso, con especial énfasis en la reparación, espero que acudan, que podamos coincidir y más”, agregó.

El subsecretario de Derechos Humanos reiteró la disposición al diálogo permanente con los familiares: “La mano del diálogo está abierta, está extendida, nosotros trabajamos para los padres, aspiramos un diálogo directo con ellos, con ellas”.

“Hoy que es 25, no podemos pasar desapercibido, decirles a las mamás que estamos trabajando para ellas, que queremos verdad y justicia como ellas lo exigen, y que vamos a seguir trabajando hasta el último día de esta administración para dar los mejores resultados”, apuntó.

