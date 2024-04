Padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala Guerrero el 26 y 27 de septiembre del 2014, se concentraron en la Estela de Luz en el marco de la jornada de seis días de lucha “La Verdad y Justicia a la Deriva” para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador un diálogo y hacer un balance de las investigaciones.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas dijo que la exigencia es sostener una reunión con el mandatario lo más pronto posible, antes del proceso electoral.

“No tiene porque condicionar… no tiene nada que ver el proceso electoral con dar información que por derecho constitucional les corresponde a las madres y padres de familia, saber cómo avanza la indagatoria, saber dónde están sus hijos, saber cuáles son los progresos que presenta la investigación o dónde está estancada.

“Es un derecho legítimo, es un derecho fundamental que las madres y padres tienen el cual no se debe sacrificar en aras del proceso electoral, nada tiene que ver, exigimos a la brevedad una reunión con el Presidente… no estamos diciendo que queremos la presentación con vida, estamos pidiendo una reunión que no hemos sostenido desde septiembre del 2023, al día de hoy, el mandatario no ha informado cuáles son los avances de la indagatoria”, aseveró Rosales.

Enfatizó que hay un testigo que declaró ante el Ministerio Público (MP) que el 26 de septiembre del 2014 fueron llevados al 27 Batallón de Infantería 25 estudiantes y fueron torturados, trasladados a una colonia en Iguala y asesinados, posteriormente llevados a un horno crematorio.

Abundó que esa línea de investigación no se ha indagado, “es un dato que está dentro de la investigación… las autoridades tienen la obligación de dilucidar, no puede terminar este gobierno con esta duda”.

El abogado subrayó que es un tema de humanidad y no es un tema político, ni electoral ya que es un caso de investigación y se debe avanzar.

“Esto qué tiene que ver con las elecciones, con las grillas de Palacio Nacional, qué tiene que ver con la politiquería en el país, exigimos esclarecer si 25 compañeros fueron asesinados.

“Por otro lado, surgieron datos que el 50 Batallón de Infantería en Chilpancingo inscribieron a dos soldados en la normal de Ayotzinapa”, refirió.

Rosales comentó que exigen que se castiguen a los responsables y den a conocer los avances de la investigación, también demandó la entrega de los 866 folios que tiene en su poder el Ejército.

