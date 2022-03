Caso Ayotzinapa. Diputado sobreviviente alista exhorto para acelerar investigaciones del caso

El diputado federal Manuel Vázquez Arellano, conocido bajo el seudónimo de Omar García, y quien fuera sobreviviente de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, confesó que hasta ahora, no imaginaban que la Secretaría de la Marina estuviera involucrada en el caso.

En entrevista con EL UNIVERSAL, adelantó que alista exhorto para exigir que se aceleren las investigaciones, en las que se incluya la probable responsabilidad de elementos de la Semar.

“Hasta ahorita solo se había apuntado al ejército y a otras dependencias como la policía Federal pero no esperábamos que estuviera involucrada la Marina, y sin embargo vemos que estaban bastante involucrados también. Como legislador voy a meter un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades correspondientes a que agilicen las investigaciones y que se integre esta información que se tiene de la Marina”, puntualizó el legislador de Morena.

Consideró que solicitar una comparecencia no es necesario por ahora, “porque entendemos que están colaborando con el caso”, sin embargo, insistió en que sí se debe llevar a los responsables ante la justicia. Además, descartó que ello pueda demeritar el prestigio de las fuerzas armadas.

“Aquellos elementos del Ejército y de la Marina, o la Policía Federal que estuvieron involucrados, deben ser llevados ante la justicia, aun cuando se piense que se va a manchar la reputación de estas dependencias, para nada, yo pienso que por uno no deben pagar todos con el desprestigio, alguien dio las órdenes y alguien ideó las medidas para la desaparición de mis compañeros y son ellos quienes deben pagar las consecuencias, no estamos hablando de todo el ejército y no estamos hablando de toda la Marina”, aseveró.

Vázquez Arellano señaló que mucho de lo que reportó recientemente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ya se conocía derivado de los informes previos, sin embargo, celebró la revelación de nuevos videos.

“Lo contundente aquí son los videos y son las personas que han sido asesinadas, porque todo indica que tenían información y que debían de matarlas, no sabemos quiénes están detrás todavía, si elementos del ejército, la marina o el narcotráfico que no quieren que se sepa que pasó aquella noche”, lamentó.

El diputado federal aseguró que los avances en la indagatoria han sido gracias a la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Eso no podemos dejar de reconocerlo, incluso el mismo GIEI lo ha dicho, recordemos que el Grupo de Expertos ha sido muy imparcial en sus investigaciones, en tiempos de Peña Nieto fue contundente, acusó cuando se tenía que acusar y señaló cuándo se tenía que señalar, si en este caso hubiera lo mismo estamos seguros de que el GIEI diría lo mismo, sin embargo, ha reconocido que gracias a la intervención del presidente es que han soltado esta información”, indicó.

A pesar de ello, reconoció, hay resistencias al interior del Ejército y la Marina: “vemos que no es sencillo, aun cuando es un gobierno con voluntad política de llegar a la verdad, hay mucha resistencia por parte de las fuerzas castrenses tanto del ejército como de la marina, con este exhorto pediremos que se le siga dando apertura los expertos y que la comisión encargada de la investigación agilice las mismas”.

Adicionalmente, finalizó, pedirá que la investigación se unifique, toda vez que está fragmentada en diferentes tribunales de circuito en todo el país, “lo que dificulta mucho que el caso pueda continuar y se llegue a la verdad”.

