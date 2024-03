Una jueza federal dio un plazo de tres días a Gildardo López Astudillo “El Gil”, quien fuera uno de los jefes del grupo criminal “Guerreros Unidos” y hoy testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso Ayotzinapa, para que comparezca ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

Lo anterior, porque la titular del Juzgado, Paloma Xiomara González González, detectó que la firma de “El Gil”, en uno de los escritos enviados como parte de la demanda de amparo que tramitó contra una orden de aprehensión, difiere de la que obra en autos.

El jueves, la jueza emitió un acuerdo en el que señaló: “Agréguese el escrito del quejoso, toda vez que, a simple vista, la firma que lo calza difiere de la que obra en autos, requiérasele para que, dentro del plazo de tres días, comparezca en el local que ocupa este juzgado, a fin de que manifieste si ratifica o no el signo gráfico que aparece en éste, así como su contenido; en el entendido que, de no dar cumplimiento, se tendrá por no presentado el documento en cuestión. Notifíquese y personalmente al quejoso”.

López Astudillo, señalado de ordenar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tramitó un amparo contra la orden de aprehensión y su ejecución librada en su contra por el juez de Distrito Especializado en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente.

Sin embargo, la jueza Paloma Xiomara González le dio un plazo de cinco días a “El Gil” para que aclare observaciones, en el entendido que, de no desahogarlas, se tendrá por no presentar la demanda.

