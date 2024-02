Chilpancingo.— Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde hace casi 10 años denunciaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador desmanteló la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), el principal instrumento de su gobierno para esclarecer el caso Iguala, y busca dividirlos.

El abogado de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que ya no participarán en las reuniones de la Covaj porque el presidente de esa comisión, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, es un títere del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado fin de semana, en la normal de Ayotzinapa, Guerrero, padres de los jóvenes desaparecidos, estudiantes de esa escuela, y organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos realizaron la Asamblea Nacional Popular.

Los acuerdos tomados en la asamblea fueron difundidos a los medios de comunicación.

Una de las resoluciones fue retomar las jornadas de lucha y movilización a partir del próximo 26 de febrero, por la falta de resultados en la investigación por parte del gobierno de López Obrador.

En el documento difundido, los padres y madres criticaron al Presidente porque, dijeron, pactó con la élite económica y militar del país para mantener inalterable el “capitalismo y profundizar el modelo económico”.

Además acusaron que López Obrador ha actuado “al viejo estilo autoritario” al tratar de dividir los movimientos sociales, incluido éste que encabezan.

“Ha divido a los movimientos sociales alentando disidencias para fragmentar y acallar voces incómodas, tal como lo hace con las madres y padres de los 43, donde tiene como principales interlocutores a Felipe de la Cruz y un grupo de cuatro padres que hoy responden a los intereses de la familia Abarca y de la banda delictiva Guerreros Unidos”.

En la asamblea también criticaron que con los programas sociales que implementa su gobierno, el Presidente sólo está construyendo clientelas electorales.

“Los apoyos sociales que despliega a lo largo y ancho del país son la continuidad del asistencialismo y clientelismo político para incidir en la correlación de fuerzas a su favor”.

Denunciaron que el gobierno de López Obrador no ha resuelto los casos emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos, y los asesinatos y desapariciones están imparables en el país.

Al contrario, agregaron, López Obrador desmanteló la Comisión Nacional de Búsqueda al dejarla sin recursos para buscar y localizar a los desaparecidos y desaparecidas que hay en el país.

En el caso de sus hijos, lamentaron que el Presidente haya desmantelado al Covaj con la salida de Alejandro Encinas y Omar Trejo.

No participarán con la Covaj

El abogado de los padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que no participarán en ninguna reunión de la Covaj, porque el nuevo titular es un títere del Presidente y sólo va a repetir lo que dice el Mandatario en la mañanera.

“En la fiscalía especial puso a un fiscal a modo y con incapacidad, y en la Covaj puso a uno de sus títeres que sólo va a repetir lo que dice en la mañanera, así es muy difícil avanzar en lo sustantivo de la investigación”, dijo el abogado.

¿Seguirán con el diálogo hasta el final del sexenio? —se le preguntó.

“Con la subsecretaría ya no, es imposible continuar con ellos, a la Covaj ya no asistiremos mientras Arturo Medina no demuestre capacidad. Lo que estamos esperando es una reunión con el Presidente para que él nos diga cómo siguen las líneas de investigación”, respondió.

Rosales Sierra acusó al Presidente de atacarlos, en un “intento desesperado” de fragmentar su movimiento a través de un grupo de padres dirigido por Felipe de la Cruz.