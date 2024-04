En su tercer día de trabajo por Texas, la canciller Alicia Bárcena se reunió con los 11 cónsules de México en ese estado de Estados Unidos, a quienes llamó a afianzar una estrategia contra la ley antiinmigrante SB4.

Desde San Antonio, la secretaria de Relaciones Exteriores destacó un “frente unido” contra abusos que esta ley podría provocar a las personas migrantes en caso de entrar en vigor.

“¡Estamos listos y fortalecidos para proteger y asistir a nuestros connacionales!”, expresó en redes.

Alicia Bárcena también se reunió con el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, a quien le reiteró el rechazo de la ley SB4, “que atenta contra derechos humanos de nuestra comunidad”.

“Y debo decir que nosotros estamos aquí porque queremos cambiar la narrativa, queremos realmente lograr que se comprenda que la relación entre México y Estados Unidos es una relación que va más allá, y que podemos lograr convertir a esta región en la región económica más potente del mundo con nuestro Tratado de Libre Comercio”, dijo la canciller ante medios.

“Entonces, me parece que el no entender que nuestras comunidades están conectadas, el no entender que si bien la migración es un problema y sabemos que es un tema que debemos abordarlo, tenemos que abordarlo conjuntamente porque ya no es un problema solo entre México y Estados Unidos, es un problema que va más allá de México, de donde muchos de los inmigrantes están llegando de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Centroamérica, de Guatemala, de Honduras, de Cuba, de Haití.

“Entonces, creemos que nosotros debemos trabajarlo de manera conjunta con Estados Unidos, pero con una mirada federal. La migración es un tema federal en Estados Unidos y es un tema federal en México”, agregó.

“En el momento en que cada estado quiere hacer una gestión de la migración o regularla, va a ser muy complejo y eso es lo que nos preocupa de la Ley SB4, que no ha entrado en vigor pero que ya generó un ambiente de xenofobia, de discriminación, que sí nos parece que es muy importante”, declaró.

