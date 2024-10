Las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados se deslindaron de la respuesta del presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, a la consulta de Presidencia de la República, en la cual afirmó que no está obligada a eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF), la reforma al Poder Judicial de la Federación.

La diputada panista Kenia López Rabadán, vicepresidenta de la Mesa Directiva, dijo que la Cámara de Diputados no tiene facultades para decidir si se elimina la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación.

“La solicitud que usted recibe, claramente, señala que se espera una respuesta de la “Soberanía” y ésta no se deposita en su persona”, le reclamó a Gutiérrez Luna.

También reclamó que no se consultó a los integrantes de la Mesa Directiva, “hecho que resulta reprobable a la luz de la democracia que este país necesita”, dijo. Y añadió que la respuesta al requerimiento de la Consejería Jurídica, se debió poner a consideración del Pleno de la Mesa Directiva y posteriormente al Pleno de la Cámara Baja.

Por su parte, la diputada Ivonne Ortega, coordinadora de MC, señaló que no le corresponde a la Cámara de Diputados decidir si la presidenta Claudia Sheinbaum puede desacatar una orden judicial, y “si el presidente de la Cámara de Diputados y Morena están a favor de violar la ley, que lo hagan por su cuenta”.

“No le corresponde a la Cámara de Diputados validar o no si la Presidencia desacata una orden judicial. Si quieren hacerlo, que asuman las consecuencias, pero que no involucren al Congreso. Si la Presidencia no está de acuerdo con la resolución que le obliga a eliminar la mal llamada reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, que lo combatan por la vía judicial, no violentando la ley”, expresó la legisladora emecista.