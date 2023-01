Blindar Palacio Nacional anta marchas cuesta 2 mdp a Presidencia

La Oficina de la Presidencia de la República ha desembolsado casi 2 millones de pesos en proteger Palacio Nacional con vallas metálicas de marchas y manifestaciones desde 2021.

En respuesta a una solicitud de información hecha por EL UNIVERSAL, la dependencia detalló que para proteger el recinto histórico el pasado 26 de septiembre, en la marcha por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se destinaron 265 mil 468.32 pesos a la contratación de vallas antimotín.

“De la búsqueda de la información solicitada, en los archivos que obran en la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, me permito comentar que a la fecha únicamente se tiene el registro contable siguiente: concepto monto erogado, valla con medida de 1.22 metros de base por 3.00 de altura, con marco, estructura y frente de metal (antimotín) $265,468.32”.

Sin embargo no es el único pago que se ha hecho. En marzo de 2021, previo al Día Internacional de la Mujer, Presidencia informó que gastó 786 mil 500 pesos en vallas metálicas para proteger el Palacio Nacional de las manifestaciones de grupos feministas. En 2022 el monto para ese mismo fin se incrementó.

En otra solicitud de información, Presidencia indicó que destinó 850 mil 150 pesos a la contratación de vallas en marzo de 2022. Ello representó un aumento de 63 mil 650 pesos respecto a 2021.

Justificación

Criticado por la instalación de vallas antimotín previo a marchas feministas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que no es machista y no está en contra del feminismo. Ha justificado la medida porque “es mejor que haya vallas protegiendo Palacio Nacional que enfrentar a las mujeres con granaderos como era antes”.

“Que quede claro, yo no soy machista, estoy a favor del derecho de las mujeres, de la igualdad, siempre lo he estado (…) Nunca vamos a reprimir al pueblo, jamás. Es mejor poner una valla que poner frente a las mujeres que van a protestar a los granaderos como era antes. Tenemos que evitar eso, que no haya violencia, que nadie salga dañado, herido.

“Se puede protestar desde luego, de manera pacífica, incluso se puede llegar al insulto a la autoridad, eso está permitido y hay libre manifestación de las ideas, pero tenemos que cuidar el patrimonio histórico y no caer en la trampa de la violencia”, declaró el 7 de marzo de 2021.

El año pasado, reconoció que la única marcha que ha llenado el Zócalo en su gobierno es la de las feministas. “Las únicas que han llenado el Zócalo es, en una ocasión, son las mujeres, en marzo, y no sólo en protesta en contra de nosotros, sino en defensa de sus causas”, dijo.