Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Inai, afirma que pese a los obstáculos que se presentaron durante su presidencia, desde enfrentar fuertes embates del presidente López Obrador hasta la parálisis que sufrió por la falta de quórum, se defendió al instituto y en ningún momento “el Inai se ha doblado” y garantiza que “hay Inai para rato”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, a horas de que deje el cargo, ya que mañana domingo se elegirá a un nuevo comisionado o comisionada que presida el Inai, Blanca Lilia Ibarra reconoce que su presidencia —que inició en plena pandemia de Covid— fue una época “muy retadora”, llena de grandes desafíos, pero en el que se pudo salir adelante con el apoyo de las comisionadas y comisionados para defender la autonomía e independencia del organismo.

En esta entrevista todavía siendo comisionada presidenta del instituto garante de la transparencia, Ibarra Cadena garantizó que el organismo autónomo superará esta coyuntura y se mantendrá para servir a la gente mejorando su operación, sus procesos y cuidando lo más preciado para la gente, que son sus derechos y libertades.

Lee también: La crisis en el Tribunal Electoral ¿se va o se queda Reyes Rodríguez?

A unas horas de que concluya su periodo como comisionada presidenta, que se podría calificar como inédito por los señalamientos y ataques desde Palacio Nacional, ¿cuál es el balance que hace en este periodo?

—Una época muy retadora, llena de grandes desafíos. Inicié la gestión en medio de la pandemia, donde el instituto se mostró resiliente para poder mantener sus operaciones atendiendo las controversias de la ciudadanía y en ese sentido pudimos adaptar la operación de este instituto y ante cualquier circunstancia, pues podemos decir que hoy el Inai está listo, está preparado para poder seguir trabajando y atendiendo los temas correspondientes a distancia. Eso por un lado; por otro, creo que uno de los retos más importantes ha sido defender a la institución, su autonomía, su independencia.

Con cuatro comisionados estamos trabajando lo de siete ponencias y estamos semanalmente resolviendo alrededor de 500 recursos de revisión. En ningún momento el Inai se ha doblado, hemos mantenido con firmeza, pero, sobre todo, también buscando mostrar la utilidad de este instituto a la población. Hay Inai para rato.

Quiero reconocer que los logros de este instituto son producto del trabajo colegiado, del esfuerzo de los cuatro comisionados y comisionadas en esta última etapa para llegar juntos en la defensa institucional.

En medio año habrá elecciones en México, ¿cuál sería su llamado a quien llegue a la Presidencia de la República con respecto al Inai?

—La transparencia es un valor de la democracia y, en ese sentido, lograr que se recupere la confianza y la legitimidad de la sociedad a sus autoridades. Creo que cualquier gobierno que se precie de ser democrático y que quiera alcanzar justamente esta dinámica de participación ciudadana, de colaboración de la sociedad es necesario que tenga como estandarte la transparencia.

Ojalá que esto se vea no solamente en las campañas de las y los legisladores o de cualquier autoridad de elección popular, sino que sea más bien una virtud que caracterice a los gobiernos, que no haya necesidad de que medie en solicitudes de información para que la información se entregue, que se piense en la transparencia proactiva, que se identifique qué es lo que la gente quiere saber y por eso también creo que una de las funciones y tareas que se deberán empujar es trabajar de manera coordinada y estrecha con las futuras autoridades para que en la agenda sea esto uno de los puntos centrales que caracterice a los nuevos gobiernos, porque estamos hablando, no solamente del ámbito federal, se van a elegir autoridades en entidades federativas, diputadas y diputados locales, presidentes municipales y la transparencia empieza desde ese nivel”.

Lee también: Consejería Jurídica de Presidencia impugna freno a fideicomisos

¿Confía que en el nuevo gobierno habrá una nueva actitud de Palacio Nacional respecto al Inai?

—No lo puedo decir en este momento, sería irresponsable de mi parte. Yo confío en que esto será siempre visto como una institución que abona a la democracia y, en ese sentido, con la vocación social que le caracteriza seguramente el Inai va a ser siempre un pilar fundamental en ese sistema de pesos y contrapesos que requiere un país como el nuestro.

En unas horas cambiará la presidencia del Inai, ¿cómo lo percibe?

—Aprobamos en la última sesión de pleno las reglas de operación para la elección de nuevo presidente o presidenta, este próximo domingo a las 13:00 horas se llevará a cabo una sesión solemne donde elegiremos a quien va a presidir este instituto y estoy convencida que este colegiado, que aunque ahora somos cuatro integrantes, saldrá con una presidencia sólida y fortalecida para enfrentar los retos hacia2024.

Blanca Lilia Ibarra Cadena destacó que bajo su gestión el Inai logró cinco presidencias de las principales redes internacionales tanto de acceso a la información como de protección de datos personales, como la Conferencia Internacional de Comisiones de Información la Red de Transparencia, que incorpora países de Iberoamérica; la Red para la Integridad —que a inicios de esta semana estuvo sesionando aquí en México— y en materia de datos personales la Asamblea Global de la Privacidad e Iberoamericana de Protección de Datos Personales.

La comisionada presidenta agradeció a todas las organizaciones internacionales, nacionales, colegios y barras de abogados, organizaciones de la sociedad civil que se sumaron a pronunciarse para reconocer el valor que tiene el Inai para la sociedad en general en estos años.

“No cabe duda que el Inai ha salido adelante con la defensa de la autonomía de una institución que garantiza derechos humanos, así que puedo decirles que el Inai va a superar esta coyuntura y se va a mantener para servir a la gente evolucionando, mejorando su operación, sus procesos y, desde luego, tratando de cuidar lo más preciado para la gente, que son sus derechos y libertades”, dijo.

El Presidente ha calificado al Inai como “florero”, que “no sirve para nada” y ha propuesto desaparecerlo, ¿se puede ver un México sin el Inai?

—En primer lugar, puedo decir que hemos mantenido siempre un canal de diálogo y no solamente con el Poder Ejecutivo, sino con todos los sujetos obligados de la ley, llámese Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos autónomos, sindicatos, partidos políticos, fondos y fideicomisos públicos. Respetamos las distintas valoraciones que se han hecho sobre el trabajo de este instituto; sin embargo, siempre hemos mostrado con hechos las tareas sustantivas que realizamos en 23 años.

Es muy relevante el papel que juega el Inai en un sistema de pesos y contrapesos, porque el acceso a la información funciona como un mecanismo de control ciudadano que le permite a la gente exigir una rendición de cuentas y, en ese sentido, tomar mejores decisiones y así lo ha hecho en toda la historia este instituto. Se ha buscado abrir información de gran relevancia.

Lee también: Secretarías de Educación y Seguridad buscan erradicar la violencia en las escuelas

Puedo mencionar algunos casos que creo que son relevantes: por un lado, desde el caso Ayotzinapa, el paso exprés, caso Colosio, se ha ordenado abrir operaciones del caso Segalmex, de Javier Duarte; en el caso Odebrecht, por ejemplo, se ha ordenado abrir los nombres de los acusados; se ha ordenado también entregar información sobre la reparación de daño de Agro Nitrogenados; o extradiciones, por ejemplo, de Karime Macías y muchas más. En distintas etapas, el Inai ha buscado privilegiar la máxima información, porque eso es lo que nos lleva a atender lo que la Constitución nos obliga a hacer en este instituto.

El presidente López Obrador ha planteado la desaparición del Inai y que sus tareas sean hechas por la Secretaría de la Función Pública, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿es viable?

—Es indelegable la función que tiene este instituto, se atentaría contra la división de poderes y el federalismo. Lo hemos explicado en distintos momentos que el Inai no solamente tiene que garantizar el derecho a la información que obliga a que el Poder Ejecutivo entregue con base en la ley; también como lo acabo de citar, están obligados el Poder Legislativo y Poder Judicial y todos los demás sujetos obligados que son cerca de 800.