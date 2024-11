México se perfila a un escenario de “Estado totalitario” con la eliminación de organismos autónomos -como el INAI-, el debilitamiento del Poder Judicial y sojuzgamiento del Poder Legislativo, advirtió Beatriz Paredes Rangel (PRI).

Al participar en el tercer día de trabajos de la Semana Nacional de la Transparencia, organizada por el INAI, desde Querétaro, la también expresidenta de la Cámara de Diputados expresó que el papel de la información en un Estado totalitario es de control no de apertura y no hay crecimiento en los ciudadanos.

“Y eso es lo que en este momento se perfila como un enorme riesgo en nuestro país”, alertó.

Paredes dijo que la eliminación de organismos autónomos como el INAI, que protege derechos de tercera generación como el acceso a la información y la protección de datos, trasciende al tema de las instituciones.

“El debate tiene que ver con si el Estado mexicano y su representación institucional, que es el gobierno, el Poder Ejecutivo es suficientemente funcional y suficientemente democrático como para prescindir de órganos autónomos… yo creo que eso es incorrecto”.

La ex senadora de la República recordó que en la Cámara Alta se dio una batalla para que hubiera la ratificación de los comisionados del INAI, que hasta la fecha opera sólo con cuatro comisionados.

“El conjunto de resistencias que hubo no obstante el mandato de la SCJN para que se cumpliera la renovación del Consejo del INAI nos hizo evidentes no teníamos que ser muy avezados ni muy perspicaces que tenía una intención subyacente que era debilitar al INAI y la posible consecuencia de desaparecer”.

Un contrapeso al poder

Por su parte, la excomisionada presidenta del extinto IFAI María Marván Laborde aseguró que se debe comprender la gravedad en el momento en el que estamos, porque desde su nacimiento el órgano garante fue un contrapeso al poder pues “nacimos para ser piedrita en el zapato”.

Recordó que siempre ha habido resistencias para entregar información, pero con errores y aciertos, se construyó una nueva institución basada en una “ola democrática” que rompió las inercias.

Marván recordó al politólogo Giovanni Sartori quien -dijo- no entendía porque en México había un organismo como el IFAI, que no existe en Italia o Estados Unidos.

“Pero me dijo: ´está muy bien que se dedique a eso, porque las libertades siempre están en riesgo´. me pregunto, les pregunto ¿si no tomamos por garantizadas nuestras libertades, si no pensamos que había que defenderlas? Ahora es momento de defenderlas, de acuerparnos, de ver cuál será el camino para ver que la disminución sea la menor posible”.

Marván afirmó que al parecer “el autoritarismo” lleva prisa, por ello quienes “nos consideramos demócratas no debemos aletargarnos” sino despertar y acelerar la marcha.

“La construcción de un estado más democrático no fue fácil, pues si ¡está gacho!, no está padrísimo, estamos viendo que se desmoronan cuestiones que ya estaban consolidadas, habrá que ver que hicimos, que no hicimos y que no vimos que hoy nuestra democracia, nuestras libertades y nuestra ciudadanía está en riesgo”, dijo.

