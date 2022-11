Beatriz Paredes: “Pongo mi experiencia al servicio de México”

Con una larga trayectoria política en la que ha sido gobernadora, presidenta del PRI, diputada y senadora, entre otros cargos, Beatriz Paredes Rangel afirma convencida que tiene la capacidad y la experiencia suficientes para ser la primera mujer Presidenta de México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la senadora priista levanta la mano para ser la candidata de la Alianza opositora en 2024 y ganar las elecciones presidenciales para encabezar un gobierno de coalición que incorpore a las personas más valiosas y resuelva la difícil situación en la que está inmerso el país.

Sostiene que las cosas en México van mal, con muchos problemas en temas como la economía, la salud, la educación y la inseguridad pública, con el riesgo además, de un “retroceso autoritario” en materia de conquistas democráticas y órganos autónomos.

¿Por qué quiere ser Presidenta de México?

—Porque estoy convencida de que la posibilidad de ser competitivos para la oposición en esta etapa es mediante una alianza, entonces insistiré en la posibilidad de participar a través de una alianza.

Me parece que México tiene muchos problemas, me parece que la situación económica se está descomponiendo y que si no hay algunas rectificaciones importantes, que no se ve que estén en la intencionalidad, esta circunstancia en donde se planteó un nivel de crecimiento que no se ha dado. No sólo no hemos crecido como se ofreció, sino estamos estancados y la problemática grave en otras áreas como la de salud, en donde el suministro de medicamentos no existe de manera suficiente en la infraestructura de salud, como la circunstancia que está atravesando el sector educativo y otra serie de temas que nos llevan a pensar en que es fundamental preservar las conquistas democráticas que se han dado en los últimos lustros en nuestro país, preservar la autonomía de órganos que son claves para el desarrollo de la democracia y no permitir un retroceso autoritario

Y ante este escenario, ante el análisis de la realidad, consideré necesario participar para ser recíproca con todas las oportunidades que me ha dado México. Yo he sido una persona que he tenido muy extraordinarias posibilidades de aprendizaje y de participación gracias al respaldo de la evolución democrática de nuestro país y creo que mi experiencia en mi capacidad de encontrar soluciones en momentos difíciles la debo poner al servicio de este momento histórico de México.

Hay capacidad en fuerzas políticas que distintas a Morena...

¿Ve una oportunidad para la oposición en las elecciones presidenciales de 2024? El presidente caso todos los días presume su alto nivel de popularidad e incluso se burla de que no hay líderes que encabecen a la oposición.

—Bueno, en términos generales el modo de comunicar del Presidente es la ironía, a veces se le pasa la mano, pero es su manera de comunicarse y creo que muchas veces menciona cosas que no tienen sustento en la realidad, esa lista enorme de precandidatos pues fueron ideas para confundir a sus escuchas, son para burlarse, efectivamente. Es muy extraño que el Presidente de la República esté metido tanto en el proceso electoral, no se estila, no era el estilo en México y mucho menos cuando la legislación electoral señala que hay restricciones para los funcionarios públicos, pero con eso de que él no valora lo mismo que valoramos otros ciudadanos, la importancia de la ley, pues entonces se involucra en temas que no le corresponderían como Presidente. Como ciudadano él tiene todo el derecho de hacer lo que desee, pero no se puede desligar de su condición presidencial y creo que en ese juego de insistir en que no existen sus adversarios, los contrincantes políticos que en todo sistema democrático hay competencia, pues pretende confundir a la ciudadanía. Yo estoy convencida de que existen posibilidades de victoria, hay capacidad en las fuerzas políticas distintas a Morena, pero sobre todo lo esencial es que participe la gente, lo esencial es que participe la sociedad, lo esencial es que la ciudadanía y el pueblo preserven las conquistas democráticas y estoy convencida de que si se deciden a participar seguramente puede haber alternancia.

¿Cómo debe ser el proceso interno en la alianza opositora para definir la candidatura presidencial?

—Yo me pronuncio por un método democrático, mi opinión es que podrían ser unas primarias o una consulta a la base, yo creo en la democracia interna, en los partidos políticos, entonces mi posición es que debe ser un método democrático.

¿Cuál fue el objetivo de la reciente reunión con sus compañeros de su partido que también han expresado su interés de competir por la candidatura presidencial, como Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid e Ildefonso Guajardo?

—Primero, nos reunimos porque nos conocemos desde hace muchos años, con algunos somos amigos, tenemos una relación profesional desde hace mucho tiempo. Yo fui líder de la bancada cuando Ildefonso y cuando Enrique fueron diputados, pude impulsar la candidatura a diputada de Claudia Ruiz Massieu cuando era Presidenta del PRI, entonces hay una relación de tiempo atrás y señalamos sobre todo la importancia de participar con responsabilidad, con propuestas que beneficien a México, tratar de recuperar la respetabilidad de la política, porque es una etapa en donde la política está muy desprestigiada, y evidenciar que los procesos internos no deben dividir a los partidos, sino por el contrario deben fortalecerlos.

Beatriz afirma que es prioridad implementar una estrategia nacional de seguridad...

Uno de los temas que más preocupa a la sociedad es el de la inseguridad pública. ¿Cómo enfrentar los niveles de violencia que está viviendo el país?

—Creo que la inseguridad es un cáncer que deteriora profundamente a la sociedad. Lo más triste es cuando la gente tiene miedo, y ya cuando el miedo permea y te da mucho temor que tus hijos vayan a una fiesta y que no regresen, te empiezas a angustiar si algún familiar te dijo que llegaba tarde y no llega empiezas a imaginarte cosas terribles, creo que nos está dañando profundamente ese nivel de violencia y la impunidad que existe en nuestro país.

Entonces es una prioridad hacerle frente, es una prioridad recuperar la plena vigencia del estado de derecho, actuar con firmeza, actuar con planes estratégicos, darle paso a una estrategia nacional de seguridad en donde haya policías profesionalizadas de los niveles estatales y municipales, haya una colaboración muy rica y creativa entre la federación, los estados y los municipios, existan recursos suficientes, presupuesto suficiente.

Me parece que en materia de seguridad pública hay muchos diagnósticos y muchas propuestas de cómo resolver el tema y hay experiencias exitosas en algunas regiones del país, como el caso de Yucatán, como el caso de Torreón, como el caso después de una etapa crítica de Monterrey, que supieron recuperar niveles importantes de seguridad, entonces no es falta de planes o de proyectos, hay que tomar la decisión, hay que ser firme, hay que saber que ni abrazos ni balazos, simplemente la vigencia plena del estado de derecho, la ley.

Estoy convencida de que en el caso de la seguridad tenemos que convocar a un gran pacto nacional en favor de la paz y de la tranquilidad de la sociedad mexicana, del pueblo de México, un gran pacto en donde participen todos partidos políticos, organizaciones sociales, organizaciones empresariales, clubes de servicio, académicos, universidades, las organizaciones sociales de campesinos, de obreros, de todas las áreas del país. Me parece que es una prioridad para todos los mexicanos y desde luego las instituciones formales de seguridad y las instituciones de seguridad nacional, como como el Ejército y la Armada. Creo que se requiere la convicción de toda la sociedad para superar esta etapa que está afectando de manera muy grave a México.

¿Un gobierno de coalición es la vía que necesita México para resolver sus problemas?

—Creo que es necesaria una alianza para la participación electoral, pero que no se puede quedar en eso, una alianza legislativa en las cámaras para sacar adelante los proyectos legislativos, y una alianza para gobernar que se convierta en un gobierno de coalición que comparta un programa de gobierno con cuestiones muy claras, con compromisos muy específicos y que incorpore a las personas más valiosas del país, a quienes tengan mayor capacidad en los temas, a quienes conozcan a profundidad de la problemática. No se vale improvisar en una etapa tan difícil y no se vale volver al gobierno el mecanismo para pagar lealtades partidistas sin que la gente tenga el conocimiento de las áreas en donde se involucran.

Yo tengo la previsión de hacer pública la propuesta del gabinete que me va a acompañar una semana antes, porque la realidad en México nos está enseñando que no es suficiente un líder por carismático que sea, un líder por extraordinario arrastre que tenga, si no dispone de un equipo bien capacitado, claro, conocedor, se necesita un gobierno eficaz.

AMLO presenta a veces propuestas, "solo para provocar e inquietar"

¿Cuál es su postura ante la iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador?

—Mire yo estoy segura que a veces presentan propuestas legislativas desde el Ejecutivo sólo para provocar e inquietar. No puedo creer que los demócratas de izquierda que acompañan al Presidente y que durante muchos años exigieron que el gobierno sacara las manos de la elección, ahora resulta que piensan diferente. Quiero decirle que mi convicción y mi compromiso es defender la autonomía del Instituto Nacional Electoral, respetar su estructuración, porque me parece que ha funcionado bien y estoy cierta que las organización de las elecciones tiene que darse con una enorme responsabilidad de quienes deberían fungir como el árbitro electoral para que puedan garantizar que no se dará una elección de Estado en el país, ese sería el peor de los retrocesos, puesto que la confianza que se ha ganado por instituciones como el INE, si se pretende violentar el resultado electoral y la voluntad popular con una elección de Estado, significaría verdaderamente un paso hacia el abismo.

¿Sería positivo hacer ajustes a la ley para reducir el presupuesto del INE y de los partidos políticos?

—Me parece que las cuestiones que sean razonables, que no deterioren a la democracia y que sean aceptadas por consenso de los partidos son cosas que se pueden analizar con seriedad, pero yo me seguiré pronunciando siempre por la necesidad de que haya un presupuesto público para los partidos políticos. Este presupuesto público puede tener determinados montos u otros, puede hacerse un esfuerzo de ahorro que sea importante, pero el principio de que sea el presupuesto público la principal fuente de financiamiento de los partidos y los candidatos es muy importante para preservar la democracia, porque si para realizar buenas campañas candidatos o partidos tienen que recurrir a conseguir solamente dinero privado y si éste no se encuentra y algunos factores reales de poder oscuro se acercan a los partidos, sería gravísimo. Entonces todas las cosas hay que analizarlas desde todas sus facetas, pero desde luego sí con una visión de austeridad.

¿Qué opina de la propuesta de elegir a los consejeros y magistrados electorales por voto popular?

—Eso me parece que no corresponde al sistema de representación democrática que tenemos, nosotros tenemos un régimen de democracia representativa, y un esquema plebiscitario no me parece que fortalezca a la democracia en términos reales. Puede resultar muy fascinante para alguna toma de decisiones comunitarias la participación directa o la participación delegada de la sociedad civil, pero en este momento, cuando estamos hablando de un órgano electoral que funciona bien, no veo por qué tenga que modificarse el método de selección.

Beatriz Paredes afirma que su estrategia para la candidatura va a ser, "hablar con la verdad"

¿Cuál es la ruta que usted va a seguir para obtener la candidatura presidencial?

—En primer lugar hablar con la verdad, me parece que es muy importante que la gente sepa lo que piensas y que tu actuar va a corresponder a lo que expresas. A mí no me gusta la simulación, me parece que nos ha hecho mucho daño como país y como cultura política; una gran solicitud de alianza con los comunicadores, creo que un tema fundamental es que podamos llegar a los ciudadanos, podamos llegar a la gente. Con razón nos dicen de repente: “es que no hay oposición, es que dónde están”, bueno, necesitamos una gran alianza con los comunicadores para que lo que decimos en la tribuna del Senado, o lo que decimos en alguna reunión, se conozca y pueda uno difundir sus propuestas.

Escuchar, creo que no sólo hay que hablar, creo que es indispensable escuchar, enriquecer un esquema básico de propuestas con lo que nos plantee la gente, con lo que nos plantee la ciudadanía. Quienes mejor conocen sus problemas y sus posibles soluciones son quienes los viven cotidianamente. Invitar a los expertos, a los más aptos en determinados temas. Se requiere especialización y alguien que va a ser Presidente de la República o Presidenta no tiene por qué saber de todo, pero sí tiene que tener el conocimiento de quienes saben mucho de esos temas y la humildad para consultarles. No se trata de tener ocurrencias por brillantes que estas parezcan, sino planteamientos realizables viables que le hagan bien a la gente.

Desde luego, recorrer el país, salir a hablar. Yo tengo la fortuna de conocer bien México, he recorrido varias veces el país a profundidad, conozco desde la región más alejada de la sierra en donde habita una comunidad indígena determinada, desde el sitio más remoto de la frontera sur o de la frontera norte hasta la zona más moderna de alguna de nuestras metrópolis o de alguno de nuestros polos turísticos. Comprender esa diversidad del país, entender a profundidad sus regiones, es algo fundamental y yo seguiré conviviendo con las personas que reflejan y representan esta realidad nacional y mis propuestas las pondré a la luz de la gente, que pasen el análisis, la retroalimentación, para llegada la oportunidad hacer un planteamiento general, pero que incluya, yo creo que es esencial la inclusión en nuestro país.

Y creo que uno de los grandes desafíos para el 2024 es encontrar las respuestas que demandan los jóvenes, y la manera en la que voy a construir el programa de políticas hacia la juventud va a ser con los jóvenes. Yo voy a convocar a todos aquellos muchachas y muchachos jóvenes y jovencitas que me quieran plantear propuestas muy concretas, para que nos enriquezcan con su visión. Es una generación que tiene enorme información, que tiene muchas expectativas y que al momento de salir a la realidad se dan cuenta de la dureza de un mundo que les ofrece una alternativa múltiple, infinita, en su computadora o en su celular, y a la hora de la realidad ni hay las ofertas de trabajo que esperaban ni tienen los salarios que van a suponer ni encuentran vivienda cuando se quieren independizar de sus padres, entonces es una generación, son unas generaciones, a las que tenemos que acompañar, apoyar, comprender y escuchar

Hablando de otro tema que usted conoce muy bien. ¿Qué representa para América Latina el triunfo electoral de Lula da Silva?

—Yo me esperaba una elección muy competida, creo que la sociedad brasileña está viviendo un momento muy complejo, no es alentador que las sociedades se dividan a ese grado, por eso fue tan importante el primer discurso que dijo el Presidente Lula, en donde llamó a la reconciliación nacional, en donde hizo explícita su convicción de que él gobernará para todos, qué no sólo para los que votaron, hizo una convocatoria muy clara a que la gran familia brasileña se reencuentre, me parece que hacia Brasil el triunfo del Presidente Lula es un aliento democrático y me parece que hacia América Latina, la ratificación de que el movimiento socialdemócrata y el movimiento de izquierda encuentran alternativas es muy importante. Sin embargo, soy consciente de que la primera gran tarea del Presidente va a ser diseñar la estrategia que le permita gobernar bien a un país en donde en el Congreso él no tiene la mayoría, y en donde las regiones se expresan diversas fuerzas políticas, pero confío en la capacidad de conciliación y de dialogo del Presidente Lula.

Para terminar, yo quisiera subrayar mi respeto enorme por EL UNIVERSAL. Es un periódico, un diario nacional, al que yo admiro, con quien tengo una estrecha relación puesto que en mi juventud participé en los famosísimos concursos de oratoria que hacía EL UNIVERSAL. Para mi fue una experiencia muy formativa y tengo el privilegio, el honor de colaborar en ocasiones en las páginas de Opinión, así es que muy orgullosa del papel que juega EL UNIVERSAL en la defensa de la libertad de expresión y en la defensa de los periodistas con esas convicciones del Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL.

