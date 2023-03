Banorte: más crédito para autos eléctricos

La llegada de Tesla a Nuevo León, así como las oportunidades que representa la relocalización de empresas, abre mercados para la banca a fin de financiar desde pequeñas y medianas empresas (Pymes) que pueden abastecer a grandes compañías, así como crédito al consumo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el director general de Banorte, Marcos Ramírez, dijo que el banco está abierto a financiar autos eléctricos, como parte de su estrategia de sustentabilidad pero también para abarcar nuevas alternativas de negocio.

“Estamos en un principio de sustentabilidad, con cero emisiones de carbono en 2050. Queremos ir hacia un mundo ecológico, hacia un mundo verde, donde nos puede ir muy bien. Estamos en todo lo que tiene que ver con social, gobernanza y medio ambiente”, explicó.

A unos días de la edición 86 de la convención bancaria, Ramírez resaltó que México está en el mejor momento para aprovechar la llegada de nuevas empresas a través del nearshoring, en el que se reconoce el trabajo que se ha realizado a lo largo de las últimas décadas.

“Nos venimos preparando desde hace años. La mesa estaba puesta. Tenemos contratos con el principal socio comercial, una disciplina fiscal envidiable por propios y extraños y una mano de obra de la mejor del mundo. La oportunidad está ahí, la palabra nearshoring se puso de moda, qué bueno, vienen inversiones muy fuertes. Estamos preparados con los equipos en pymes, corporativos. Vamos a hacer que más rápido se mueva el dinero”, manifestó.

En medio de altas tasas de interés y previsiones de desaceleración económica, el directivo dijo que hay posibilidades de crecer la cartera de consumo ante una demanda consistente por parte de los clientes.

“Hemos pasado recesiones, desaceleraciones y tenemos que estar aquí. Es acomodarte a qué viene y darles a los clientes los productos que quieran. Ahora lo que viene es que vamos a crecer 10% en consumo, diez veces el PIB (Producto Interno Bruto) si va a estar en 1%. Lo que estamos haciendo es posicionarnos para tener el mejor producto de auto, hipoteca, tarjeta y competir con los demás”, mencionó.

Para Ramírez, pese a un entorno de tasas elevadas, existen oportunidades de contratar créditos en un entorno donde los bancos siguen compitiendo por ganar mayor participación de mercado.

“Los Cetes están a 12% pero las hipotecas están a 8% o 9%. Cómo no vas a agarrar una hipoteca. No había autos y el mexicano quería unidades y son tasas bastante bajas. Las tarjetas de crédito no han subido las tasas a los niveles que pudieron haber estado. Ahí sí tienes que ser un buen pagador para tener buena tasa y te va a ir muy bien y en nómina te prestan sobre tu propio dinero y muy barato”, añadió.

Ante el lanzamiento de su apuesta de banca digital bajo la marca Bineo, Banorte dijo que el mercado mexicano requiere de jugadores que abarquen todos los segmentos y atiendan todas las necesidades de los usuarios.

“Nuestra estrategia se llama la aplanadora. Vamos a estar en todos lados con todos los productos. Si en el sureste está menos desarrollado el tema digital y quieres usar cajeros, corresponsales o banca móvil o sucursales, puedes usar lo que quieras, más que marcar qué debe ser el mundo vamos a marcar todas las opciones disponibles”, explicó.

Sobre los cambios que pueda presentar la venta de Banamex en el sistema bancario nacional, recordó que el sector ha pasado por varios episodios que la han cambiado drásticamente.

“Éramos el banco 17 cuando había 18 y ahora somos el segundo cuando hay 50. El chiste es reinventarte. La banca dentro de 10 años será totalmente diferente, con otros jugadores y nosotros vamos para allá”, finalizó.