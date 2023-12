El coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, adelantó que su bancada presentará denuncias por los presuntos actos de corrupción que involucran a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y a sus amigos cercanos en estados gobernados por Morena.

A través de un comunicado, el legislador alertó que este caso se suma a otros, “que ya en conjunto son un indicador de la magnitud que ha alcanzado la corrupción en esta administración”.

“¿Dónde quedó la promesa de no mentir, no robar y no traicionar? Morena resultó ser todo lo que dijo que no iba a ser. ¿Ahora con qué justificación nos saldrán? Ya sabemos por qué le tienen pavor a la transparencia y a la rendición de cuentas. Y sí, celebramos la detención de algunos funcionarios federales, pero hay una lista interminable de casos conocidos y otros hasta hoy ocultos que siguen pendientes; las recientes detenciones solo son una diminuta parte, ya que preocupantemente la magnitud del atraco al país es enorme, y la cercanía al poder de los perpetradores es del más cercano primer nivel y sus allegados, según lo que hemos podido ver. Esto es algo que debe investigarse y no debe quedar impune, se trate de quien se trate”, sentenció el diputado Jorge Romero.

Lee también AMLO llama a combatir al narcotráfico "entre todos", tras enfrentamiento en Texcaltitlán, Edomex

El coordinador subrayó que la corrupción socava los principios fundamentales de la transparencia y la rendición de cuentas, y recalcó que su llamado a la acción busca garantizar que aquellos en posiciones de poder rindan cuentas ante la ciudadanía.

“La corrupción de la familia presidencial es un ataque a la democracia y a la confianza de las y los ciudadanos en las instituciones. Por eso, es urgente que el presidente López Obrador tome cartas en el asunto, cesando sus intentos de minar los esfuerzos, personas e instituciones que garantizan la transparencia y rendición de cuentas”, agregó.

Jorge Romero manifestó que Acción Nacional seguirá exigiendo que se respete e impere el Estado de Derecho, por lo que presentarán denuncias para que esta situación no quede impune y se investigue e informe conforme a la legalidad, transparencia y justicia.

Lee también Tras registro de Mariana Rodríguez para Monterrey, PRI presentará iniciativa anti nepotismo

“La oposición seguirá trabajando por robustecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y sobre los últimos casos dados a conocer en medios de comunicación, presentaremos denuncias que contribuyan a que los actos de corrupción no caigan en impunidad.” Señaló.

El diputado panista finalizó asegurando que “las y los mexicanos cuentan con Acción Nacional para defender a México del autoritarismo, para trabajar contra la corrupción y poder sancionar todo acto de ilegalidad que vulnere el derecho a vivir en un país libre y democrático”.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr