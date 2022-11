Bajo Reserva Exprés. Turbulencia entre Morena y sus aliados

Nos hacen ver que el aplazamiento del debate de la reforma político-electoral que hoy se tenía programado en el pleno de la Cámara de Diputados deja ver la existencia de diferencias entre Morena sus aliados del Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) en donde hay resistencias de diputados a votar a favor de una reforma a la Constitución que saben que está muerta, pues la oposición ha anunciado que votará en contra y el partido oficial y sus aliados no reúnen los votos necesarios para aprobarla.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados había acordado que la reforma electoral debatiría hoy en el Pleno, sin embargo, esta mañana el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, adelantó a EL UNIVERSAL que la reforma electoral no se debatirá en el pleno este martes, como se había acordado; explicó que el dictamen es amplio, por lo que determinaron dar oportunidad de análisis una semana más.

Sin embargo, legisladores de oposición nos dicen que este aplazamiento nada tiene que ver con la posibilidad de que ellos analicen la iniciativa a debatir, pues tienen claro que su voto será en contra, el aplazamiento, aseguran, tiene que ver con el hecho de que el PVEM y el PT, saben que la reforma no pasará y no quieren pagar el costo político de votar a favor de un proyecto que es polémico y que saben que aunque den sus votos no será aprobado.

Esta semana de aplazamiento, nos dicen, servirá para que Morena convenza a sus aliados de votar a favor de la reforma, pero sobre todo, de evitar que esta turbulencia, afecte el apoyo que necesita de estos dos partidos para aprobar las modificaciones en materia político-electoral que presentará la próxima semana y que no requieren del voto de la oposición para convertirse en ley, el llamado “plan B “.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

grg