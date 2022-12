Bajo Reserva Exprés ¿Te lo digo Mejía para que lo entiendas Ebrard?

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que, si alguien no está de acuerdo con los mecanismos de selección de Morena, rompe con el partido y se va, “no pasa nada”.

El mandatario también dijo que para evitar fraudes se decidió que Morena eligiera a sus candidatos por encuestas. “Y yo estoy totalmente de acuerdo con ese método”, dijo.

“Y creo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado. Hay veces que no nos gusta el que gana por alguna razón, porque no lo vemos joven o firme o francamente en favor de la transformación, pero no es nuestro punto de vista lo que decide o determina; es cómo lo ve la gente”.

El Presidente habló del tema a propósito del proceso de selección para la candidatura morenista en Coahuila, cuyo resultado a favor del senador Armando Guadiana fue desconocido por el subsecretario de Seguridad Publica del gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja.

Sin embargo, nos hacen ver, que esas palabras también pueden ser leídas por algunos otros aspirantes que han cuestionado el método de la encuesta como único elemento de decision.

¿Te le digo Ricardo para que lo entiendas Marcelo?



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

grg