Bajo Reserva Exprés. Peña Nieto, el as bajo la manga de AMLO

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue el encargado de poner la carta sobre la mesa.

Dio a conocer que detectó posibles actos de lavado de dinero del expresidente Enrique Peña Nieto y presentó una denuncia para que se le investigue.

Nos recuerdan que el presidente López Obrador organizó una consulta en 2021 para saber si debía o no proceder contra expresidentes, ejercicio que no llegó a ningún lado, al registrar solo 8 de un 40% de participación requerida para ser válida, pero consulta o no, la investigación va.

Críticos del actual mandatario lo han acusado de tener un pacto de no agresión con el priísta, hipótesis que pareciera hoy perder fuerza ante el hecho de que el anuncio lo dio don Pablo en la conferencia mañanera.



La pesquisa está ya en el carril de la Fiscalía General de la República y habrá que ver que tan cerca de las elecciones del próximo año, entre ellas la muy relevante en el Estado de México, hay una conclusión que acabe, o no, con llevar ante la justicia al expresidente priista Enrique Peña Nieto.

El as que AMLO tenía bajo la manga ya está sobre la mesa.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

grg