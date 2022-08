Bajo Reserva Exprés. La opacidad en Insabi

Hoy, el titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, está llamado a comparecer ante la Comisión de Seguridad social de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, nos hacen notar, que el acto no se incluyó en la agenda del día, por lo que hay versiones de que el funcionario no asistirá a rendir cuentas ante el Poder Legislativo.

De no asistir, sería el tercer llamado que las y los diputados, incluidos los de Morena, hacen al señor Ferrer, para que explique, entre otras cosas, compras a sobreprecio; medicamentos pagados, pero no recibidos durante la pandemia, según reportes de la Auditoria Superior de la Federación.

De no aclararse, varios de estos casos implicarían daños millonarios al erario. Sin embargo, don Juan Antonio, al parecer, no está muy interesado en explicar si las irregularidades señaladas tienen o no fundamento.



grg