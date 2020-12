Bajo Reserva Exprés. La fake news de AMLO

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó su conferencia de prensa para lanzar una fake news.

Aseguró que EL UNIVERSAL montó una “estrategia perversa” al señalar que se “espiaba” al Frente Nacional Anti-AMLO y a su dirigente, Gilberto Lozano.

Miente el presidente, pues el Gran Diario de México nunca publicó que el movimiento o Lozano fueran espiados. Lo que esta casa editorial dio a conocer es el contenido de cinco documentos oficiales entregados por el Centro Nacional de Inteligencia en los que se dice, sin dar detalles, que ese centro ha dado seguimiento a las actividades de ese grupo y de Lozano.

Incluso, el CNI testó - bloqueó- partes de los documentos cuyo contenido clasificó como reservado por cinco años bajo el argumento que esa información podría poner en riesgo la seguridad nacional.

“La publicidad de la información clasificada como reservada revelaría tareas realizadas en la generación de inteligencia (…) Hacer pública la información podría mermar la eficiencia del sistema de investigación y procesamiento de información que opera el CNI, lesionando la oportunidad y discreción creando ventanas de vulnerabilidad a bienes jurídicos tutelados, como la permanencia de la gobernabilidad democrática”, argumentó el CNI en su respuesta a la solicitud de información.

“EL UNIVERSAL con una vileza con una característica del hampa del periodismo, hace poco dio a conocer que se le espiaba al señor de Frenaaa, y claro de inmediato armando la entrevista al señor Lozano, que, si a él se le hace un rasguño, acabarían conmigo y con toda mi familia, qué periodismo es ese”, dijo el Presidente.

“Yo lo veo muy mal, porque no se le debe desear mal a nadie y no andar azuzando, pueden tener problemas los EL UNIVERSAL que estén inconformes porque ya no tiene la publicidad de antes, pero no es por estar montando esas estrategias que yo considero perversas, porque no considero que sea propio de un buen periodismo”.

Solo para recordar: EL UNIVERSAL ha criticado en múltiples ocasiones las absurdas pretensiones del señor Lozano acerca de que el Presidente renuncie a su cargo y ha condenado sus métodos de protesta, que incluso llevaron a que miembros de su movimiento golpearan a una reportera de esta casa editorial.

A la mentira, el Presidente suma el insulto. Pues llama a EL UNIVERSAL vil y hampa del periodismo y dice que su trabajo no es propio del buen periodismo.

En esta parte hay una diferencia sobre el concepto de buen periodismo, pues en este medio no creemos que el buen periodismo sea aquél que aplaude y pregunta a modo, ni tampoco el que desde algunas oficinas de Palacio Nacional se paga -quizá sin que lo sepa el Presidente- para atacar a los medios que han denunciado actos de corrupción de personajes relevantes del actual gobierno.

Queda en evidencia la fake news del Presidente.

grg