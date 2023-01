Nos cuentan que la vacuna Patria contra el Covid-19 va tan bien, que a lo mejor para la próxima pandemia ya esté lista.

Hoy, en la mañanera, el subsecretario Hugo López-Gatell afirmó que la tercera fase de pruebas de esta vacuna de primera generación, que se desarrolló para el virus primigenio y no para las muchas mutaciones que han salido desde hace tres años, no se ha realizado porque ya casi no hay casos en cuáles experimentar.

Y lo anterior se debe a las vacunas que han inmunizado a gran parte de los mexicanos, vacunas que sí salieron en tiempo y forma, y se han actualizado (ahora son bivalentes) para combatir las variantes que actualmente siguen contagiando a millones en todo el mundo.

Como diría la canción de moda, con la vacuna Patria, su principal promotora, la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla y las autoridades de salud, nos quieren dar un Casio por un Rolex.

