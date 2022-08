Bajo Reserva Exprés. Con lucha libre y música de Queen buscan atraer pasajeros al AIFA

Esta semana se difundió en redes sociales que, para festejar la inauguración de más rutas, una aerolínea instaló en los pasillos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles un cuadrilátero para una función de lucha libre.

Además, este sábado, para el deleite de los pocos pasajeros que llegaron a la terminal aérea, la Banda de música de la Secretaría de la Defensa Nacional también hizo una demostración en los pasillos y se aventaron un palomazo con uno de los éxitos de la banda inglesa Queen: We are the Champions.

Nos hacen ver que varias canciones fueron posteadas en la cuenta oficial del Felipe Ángeles y se notan pocos pasajeros en terminal aérea a pesar de ser sábado y a un día de regresar a clases este lunes 29 de agosto.

Ya se verá si este domingo crece la afluencia al AIFA y si siguen las atracciones.



Gracias por elegir viajar por el AIFA …

Y por disfrutar de la actuación de la banda musical del Ejército Mexicano.

“La música es arte directo, entra por los oídos y se va al corazón”.#Aeropuerto #FelipeÁngeles #ExperienciaAIFA #Música #PlazaMexicana #SEDENA pic.twitter.com/GcFnlPdOGP — Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (@aifaaero) August 28, 2022

