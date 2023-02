Bajo Reserva Exprés: AMLO y la ministra Piña se volverán a encontrar esta semana

Luego de la polémica que la Presidencia de la República construyó en torno a que la presidenta de la Suprema Corte no aplaudió de pie el ingreso del Presidente al recinto donde se celebró la ceremonia por el 106 Aniversario de la Constitución, esta misma semana los titulares de los poderes Judicial y Ejecutivo volverán a estar juntos en un acto de Estado.

Esta mañana, el presiente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le dio muchísimo gusto y le llena de orgullo que la ministra presidenta del Máximo Tribunal, Norma Piña, no se haya levantado mientras él tomaba su lugar en la ceremonia de ayer en la ciudad de Querétaro.

“Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra de la SCJN, pero me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes, los ministros de la Corte eran empleados del Presidente. Desde luego en la formalidad desde el Porfiriato se hablaba de la división del equilibrio de Poderes, pero en la realidad, el poder de los poderes era el Ejecutivo.

“¿Cuándo se había visto que se quedara sentada el presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios, es una transformación, ya no es el presidente el que da órdenes a ministros y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de un dictadura, de una tiranía”, dijo.

Será este mismo jueves que se pueda apreciar el trato que se dispensen los titulares de ambos poderes, pues en el Zócalo, en la conmemoración de la Marcha de la Lealtad, ambos deberán estar presentes, ya que es tradición que quien presida el Poder Judicial acuda a esta ceremonia que es encabezada por el jefe del Ejecutivo federal.

¿Ya habrá recibido la invitación la presidenta Piña?



grg