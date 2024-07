En estos momentos el PRI se encuentra dividido entre quienes quieren recuperarlo de las ruinas y los que pretenden seguir viviendo de las prerrogativas que recibe del Instituto Nacional Electoral (INE), asegura el exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, quien está convencido de que bajo la dirigencia de Alejandro Alito Moreno Cárdenas este instituto político, que actualmente es la cuarta fuerza política del país, perderá su registro, además de que se convertirá en una caricatura de sí mismo.

“El PRI nació como un partido antirreeleccionista. Por eso, existe una gran indignación en la militancia de que se esté abusando así, violando la ley, en una asamblea ilegítima para romper esa regla y hacer una reelección de varios periodos más.

“Pero, además, la indignación tiene que ver también con que, encima, lo está haciendo una dirigencia que ha sido la peor dirigencia en un siglo, porque estamos frente al peor resultado electoral del PRI en prácticamente 100 años de existencia. Nunca en ninguna elección, desde 1929 hasta 2024, habíamos tenido resultados tan malos”, comenta.

En charla con EL UNIVERSAL, el exfuncionario federal expone que en estos días un numeroso grupo de priistas interpondrá ante el INE un recurso de impugnación para echar abajo la Asamblea Nacional del domingo pasado, en la que se avalaron cambios a los estatutos que permitirán la reelección de Moreno Cárdenas hasta 2032.

—¿Cuántos priistas están detrás de esa impugnación?

—¡Muchísimos! Posiblemente hasta miles porque han venido creciendo la indignación y el malestar. Estamos en este último intento por rescatar la esencia del partido, por poderlo refundar, por tener un partido abierto, democrático, libre, unido, que escuche genuinamente todas las voces con una filosofía política bien estructurada, con una organización bien estructurada, un partido genuinamente democrático, con potencia política, con fuerza, con capacidad de enfrentar al gobierno y ser una oposición que empiece a reconquistar la confianza de cada mexicana y de cada mexicano.

“Este grupo también incluye a la mayoría de los expresidentes del partido, a muchos exgobernadores y a muchos quienes fuimos secretarios de Estado… vamos a impugnar la elección por todas las ilegalidades que se cometieron y estamos llamando a hacer un intento para rescatar al PRI, que está marchando hacia la locura”, expone el extitular de Educación Pública.

Expresa que no caerá en provocaciones, luego de que en estos días Moreno Cárdenas lo acusó de no ser priista y lo calificó de “político de café de Polanco”.

“Lo que estamos viendo es a un presidente fuera de sí, que no se puede controlar ni a sí mismo. Lo vemos, cuando ves las imágenes, ves eso, a una persona fuera de sí, que no tiene capacidad ni siquiera de autocontrolarse. Decía Aristóteles que cuando acaban los argumentos, empiezan los insultos.

“Vemos, además de una persona fuera de sí, sin autocontrol, a alguien que jamás argumenta, que no sustenta, que no habla con lógica, que no habla con datos, que no habla con la ley en la mano, que no habla con legitimidad, sino a alguien que simple y sencillamente insulta, como un porro. Y eso es el reflejo desafortunado que tenemos hoy en el partido”, precisa.

El político de 46 años de edad argumenta que bajo el mando de Alejandro Moreno Cárdenas el Revolucionario Institucional, al que lidera desde agosto de 2019, se está yendo al precipicio.

“Estamos en una marcha a la locura. Necesitamos y es lo que queremos hacer, rescatar al PRI de esta locura, de que se vaya al precipicio. Es una cosa terrible, pero además es increíble, es una película tragicómica y surrealista lo que estamos viendo en el partido”, menciona.

Nuño Mayer hace un recuento de lo que es el PRI actualmente en manos de Alito Moreno, al comentar lo que obtuvo en las elecciones del pasado 2 de junio.

“Por primera vez en su historia, el PRI tuvo una votación por debajo de 10%; por primera vez el PRI tuvo menos de 6 millones de votos, el PRI que fue el gran partido de México, hoy es cuarta fuerza del país.

“Entonces, esta dirigencia que está entregando los peores resultados de la historia, violando la ley normativa del partido con una asamblea ilegítima, está transformando la esencia del acuerdo del partido para reelegirse”, señala.

Dice además que si no se logra frenar la intentona de Moreno Cárdenas, el tricolor terminará como la peor caricatura de sí mismo.

“En lugar de ser el gran partido que quitó a los caudillos y creó instituciones, un partido potente que ganaba elecciones, que gobernaba, que transformaba, que reformaba, pues estaremos terminando como un pequeño partido dominado por pequeños caciques, por caciques menores. Y, además, siendo totalmente irrelevantes para la vida de la República.

“Por eso es que estamos haciendo este último esfuerzo por rescatar al partido, porque hoy, en lugar de estar en este problema y en esta discusión, frente al peor resultado de nuestra historia, tendríamos que estar en una asamblea haciendo una profunda autocrítica, y un gran debate sobre el futuro, preparándonos para enfrentar a una autocracia popular, que es lo que nos empezará a gobernar en unas cuantas semanas”, agrega el priista.