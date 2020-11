Aunque me regañe, me da mucha tranquilidad escucharlo, dice gobernador de BC a AMLO

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, expresó su admiración al presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que a pesar de que lo regañe, le da mucha tranquilidad escuchar los consejos que le da “pues me lo dice de corazón”; además, de manifestarle que le gustaría que viviera en esa entidad.

“Yo le traigo un mensaje de los bajacalifornianos y le decimos que usted es bienvenido aquí todo el tiempo que usted quiera, quisiéramos que aquí viviera.

“Yo tengo una gran admiración, porque yo sí lo conozco de mucho tiempo, sé lo que piensa, sé cómo es su corazón hacia los bajacalifornianos y todo lo que me expresó, todo lo que me ha expresado en reuniones públicas y privadas, todas ha cumplido, nunca ha variado su manera de pensar.

“A mí me da mucha tranquilidad cuando platico con usted, señor presidente, porque sé que lo que me dice cuando me lo dice, me lo dice de corazón, aunque me regañe”, dijo.

Al participar en la ceremonia de la firma del decreto de extensión de apoyos fiscales a la frontera norte, el mandatario local local cerró filas con el presidente López Obrador al señalar que solo hay un proyecto de gobierno “y ese proyecto es Andrés Manuel López Obrador”.

“Pero se vale, se vale (los regaños) porque nada más hay un solo proyecto, señor Presidente, y ese proyecto es Andrés Manuel López Obrador en todo el país, y aquí, donde empieza, señor Presidente, se le quiere mucho”, aseveró.

maot