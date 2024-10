A diario, cada 70 minutos, una mexicana muere por cáncer de mama, informa el doctor Felipe Villegas, director médico de la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam). Dice que no es la falta de información sobre el tema lo que mantiene a esta enfermedad como la primera causa de muerte entre las mujeres del país, sino el miedo a autoexplorarse y el difícil acceso a métodos de detección temprana y atención pronta en el sistema público de salud.

“El problema está en que tenemos diagnósticos tardíos, por el miedo a autoexplorarse, los tabús y los periodos prolongados de atención médica que hay en el sector de salud pública. Lo que tenemos que hacer es impactar en la mortalidad para que haya menos muertes, esto con más autoexploración, detección temprana, tratamientos completos y accesibles, involucra mucho presupuesto, pero no es imposible, podemos bajar la mortalidad por el cáncer de mama”, dijo el también Cirujano Oncólogo, Certificado por el Consejo Mexicano de Oncología, en entrevista con EL UNIVERSAL.

De acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las mujeres de 45 años y más son las principales víctimas mortales de cáncer cervicouterino y de mama, pues en 2023 99.5% del total de las mujeres en México, de este rango de edad, falleció debido a estas enfermedades.

Al respecto, el doctor Felipe Villegas apunta que existe un subregistro de mujeres con cáncer de mama, pues no todos los nuevos casos se suben a las plataformas oficiales debido a la falta de precisión de diagnósticos. Asimismo, aunque los datos de instituciones de gobierno señalan que las principales afectadas son mujeres en su etapa adulta o vejez, precisa que esta enfermedad puede presentarse en todas las edades.

“La paciente más pequeña que hemos diagnosticado es de 16 años. El cáncer de mama no es exclusivo de mujeres mayores de 40 años, si bien uno de los factores de riesgo es la edad porque a partir de los 40 incrementan los casos, el cáncer puede presentarse en todas las edades, en su mayoría, desde los 25 a los 80, pero es frecuente también en pacientes menores”, explica el miembro de la Asociación Mexicana de Mastología.

En el marco del mes de la visibilización del cáncer de mama y del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el médico advierte que aunque hoy en día hay tratamientos avanzados para atravesar la enfermedad con éxito, es importante no bajar la guardia, pues, aunque se considere que hay mucha información, la mayoría de las pacientes con cáncer de mama no saben que lo tienen, hasta que se encuentran en etapas avanzadas, esto, insiste, debido a la falta de autoexploración y de detección oportuna.

“El mayor inconveniente es que en las menores de 40 años se detectan más avanzadas con tumores más agresivos que están relacionados a genes o mutaciones hereditarias. Hay edades en que las pacientes no sospechan o no creen que puedan tener cáncer y tardan más en solicitar la atención médica, pero es un mito que no le dé cáncer a mujeres jóvenes.

“Hay que tener siempre en cuenta que todas las mujeres, a partir de que tengan desarrollo mamario, ya deben realizarse su autoexploración porque pueden tener algún nódulo, hundimiento o signo temprano de riesgo de cáncer y también decir que no porque no tengan 40, no pueden realizarse algún estudio, al contrario, pueden realizarse ultrasonidos. El cáncer afecta a todas, no solo a las mujeres adultas y mayores, y también a los hombres”, remarca el doctor Felipe Villegas.

El experto en cirugía mamaria y cirugía oncoplástica también menciona que para salvar más vidas, es de suma importancia que el sistema de salud pública agilice procesos inmediatamente después de que una paciente se haya detectado una lesión, además, que se tenga capacidad hospitalaria, se inviertan recursos en tratamientos y garantizar el camino desde la mastografía hasta el tratamiento, y lo que ocurre después de salir de la enfermedad.

“No nos sirve de nada tener mastografías si lo que sigue después no se garantiza. Hay mucha difusión del tema, campañas, educación, pero se requiere el acceso a biopsias y tratamientos, es multifactorial tratar el cáncer de mama, no solo prevenirlo y detectar. Hay grandes retrasos en el sistema de salud, la mujer acude y, en promedio, dos meses después se le avisa que se le detectó algo, y cinco a seis meses después se le hacen los estudios y mucho más tiempo después se le inicia el tratamiento.

“Hay estudios que demuestran que los tiempos del sector salud son los que tienen que ver con la mortalidad y es importante reforzar esos procesos a todos los niveles. En Fucam tratamos de que en un corto lapso de tiempo se diagnostique y se canalice a tratamiento en una semana. Hay que insistir en que, entre más temprano se detecte, menos agresivo es y más fácil es de tratar”, afirma el director médico de Fucam”.

Finalmente, Felipe Villanueva hace un llamado a que las mujeres no tengan miedo de tocarse, acudir a revisiones periódicas a las clínicas más cercanas o más accesibles a ellas, pues hoy es posible tener mayor éxito en los tratamientos, incluso en etapas avanzadas y de tener una mejor calidad de vida .

“Dejar pasar el tiempo conlleva mayor riesgo de muerte, tratamientos más agresivos y afecta también en la calidad de vida. Nosotros como trabajadores de la salud debemos tratar de hacerlo lo más pronto posible y ellas deben tocarse para prevenir y detectar a tiempo”, puntualizó el director de Fucam.