El cambio de medida cautelar de Andrés Roemer, que fue otorgado por el Tribunal de Justicia de Israel para que el escritor lleve su proceso en arresto domiciliario “no significa que él sea inocente”, aseguró Heidi Putscher Basave, víctima de acoso sexual por parte del escritor.

Así lo dijo la cantante de ópera en entrevista con EL UNIVERSAL, quien explicó que es muy importante entender la diferencia entre que su agresor esté llevando su proceso judicial con monitoreo electrónico, a su supuesta libertad, que hoy dejó entrever con una carta que Ciro Gómez Leyva leyó esta mañana en su programa de radio.

“Andrés Roemer no está en libertad. Está en prisión domiciliaria, tiene un grillete electrónico, entonces no podemos hablar de que está en libertad. Actualmente se está determinando su extradición, que nada tiene que ver con si es inocente o no, son 2 cosas diferentes”, explicó Putscher Basave.

Lee también Andrés Roemer salió de la cárcel en diciembre y estará en arresto domiciliario, confirma Embajada de Israel en México

Asimismo, aclaró que, por las condiciones en que se encuentra Israel, donde hay un conflicto de guerra con la Franja de Gaza, la integridad de Andrés Roemer, como la de cualquier otro acusado, debe salvaguardarse, hecho por el que se permitió su cambio de medida.

“No debemos olvidar que Israel está en guerra. Se debe velar por la integridad de Roemer, por su seguridad física, que estando en la cárcel no se garantiza al 100%, entonces hablar de libertad no corresponde, se le salvaguarda para que siga su proceso”, detalló la también escritora.

Heidi Pustcher agregó que, determinar si una persona es o no peligrosa, tampoco es motivo para asegurar que el creador de La Ciudad de las Ideas pueda quedar libre ya que aún tiene carpetas abiertas por agresión y acoso sexual en la Ciudad de México.

“Andrés tiene cuatro o cinco fichas rojas de la Interpol para su captura. Si Andrés sale de Israel puede ser detenido inmediatamente para ser devuelto a México y aprehendido para seguir su juicio correspondiente”.

Lee también Andrés Roemer: Lo que sabemos del caso tras su salida de una cárcel en Israel

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/rmlgv