Katya Echazarreta González, primera astronauta mexicana en llegar al espacio, busca un nuevo sueño y, dijo, no se detendrá hasta lograrlo.

“No me voy a detener hasta poder tener a nuestros primeros astronautas 100% seleccionados, entrenados aquí en México. Nuestros primeros cohetes, nuestros primeros lanzamientos, nuestras primeras misiones espaciales oficialmente 100% hechas en México”.

Ayer la ingeniera en electrónica por la Universidad de California participó como oradora en el Pacto entre Medios, un esfuerzo de medios de comunicación, empresarios y sociedad civil para abrir sus espacios a historias de mexicanos que inspiren a tener un país mejor.

En el Castillo de Chapultepec, la ingeniera, que ha trabajado en la NASA, reveló que hace un año, tras regresar de su primera misión al espacio exterior, decidió que contribuiría a que todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades que ella y lo hagan sin salir del país para evitar la fuga de talentos.

Para ello creó la Fundación Espacial que lleva su nombre y, agregó, ya lograron aprobar una reforma constitucional que le va a dar prioridad a las actividades espaciales por primera vez en la historia de México.

Pero esa reforma está esperando votación en el Senado de la República. “Todos sabemos lo complicado que estos próximos meses van a ser y el próximo año también. Entonces, todo su apoyo para poder aprobar esta reforma que le dará facultad al Congreso de la Unión para que pueda empezar a regular en materia espacial”, destacó.

Echazarreta explicó que en México no hay cohetes espaciales, “no porque no queramos y no podamos”, sino porque legalmente, legislativamente, no se puede, porque esa base legislativa no existe. Advirtió que el país enfrenta una gran fuga de talentos, de personas muy valiosas que con pocos recursos van a competir a Estados Unidos y ganan. “Vi un dato hace poquito que un diputado comentaba: que 17% de los que trabajan en la NASA son mexicanos. ¿Sabían eso? Esos mexicanos que lograron llegar a la NASA, uno de los lugares con más competencia a nivel internacional, no los aprovechamos aquí, en su propio país. Pero, ¿qué creen? Esos mismos mexicanos si les preguntas: ‘Si tienes esta oportunidad en tu país, ¿te regresas?’, la gran mayoría van a decir que sí. Entonces, el momento ha llegado, vamos a seguir trabajando”, afirmó.